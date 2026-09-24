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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 11:33

Rus muhabirin sorusu Zelenskiy'i çileden çıkardı! Küfürlü cevaba Rusya'dan sert karşılık

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus muhabirin ''Moskova'ya ne zaman geleceksiniz?'' sorusuna küfürlü cevap verdi. Zelenskiy'nin sinkaflı sözü üzerine Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, 'Sahte Dimitri' göndermesiyle sert karşılık verdi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 11:33

için ABD'nin şehrinde bulunan Ukrayna Devlet Başkanı 'nin Rus muhabir ile diyaloğu gündem oldu. Rus muhabirin ısrarlı ''Moskova'ya ne zaman geliyorsunuz?'' sorusu Zelenskiy'i kızdırdı. Zelenskiy ilk olarak soruyu duymazlıktan geldi ve yoluna devam etti. Fakat muhabirin ısrarı üzerine bir noktada ''Füzeyle...'' diyerek küfürlü cevap verdi. 

Rus muhabirin sorusu Zelenskiy'i çileden çıkardı! Küfürlü cevaba Rusya'dan sert karşılık

RUSYA'DAN 'SAHTE DİMİTRİ' GÖNDERMESİ

Zelenskiy'nin bu sinkaflı sözü hem hem de Ukrayna basınında yankı buldu. Rus tarafından cevap ise gecikmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna liderini Rusya'daki Karışıklık Dönemi'nin tartışmalı figürlerinden Düzmece Dmitri'ye benzeterek, "Görünüşe göre Zelenskiy, küllerinin bir topa doldurulup Polonya yönüne ateşlendiği Sahte Dmitri'nin kaderinin kendisini beklemesinden korkuyor" ifadelerini kullandı.

Rus muhabirin sorusu Zelenskiy'i çileden çıkardı! Küfürlü cevaba Rusya'dan sert karşılık

SERT KARŞILIK

Zaharova ayrıca Zelenskiy'nin cevabının sonunda kullandığı küfürlü ifadeye gönderme yaparak, "Bu arada Zelenskiy, sonunda kendisini de tanıttı; böylece kiminle muhatap olduklarını bilsinler" dedi.

'SAHTE DİMİTRİ' OLAYI NEDİR?

Sahte Dmitriy, Rusya’daki Smuta Dönemi’nde kendisini Korkunç İvan’ın yıllar önce öldüğü sanılan oğlu Dmitriy olarak tanıtan bir taht iddiacısıydı. 1598’de Rurik Hanedanı sona erince Rusya’da iktidar krizi, kıtlık ve ayaklanmalar başladı. Bu ortamda ortaya çıkan Sahte Dmitriy, Polonya-Litvanya çevrelerinden destek buldu; 1605’te Moskova’ya girerek çar oldu.

Ancak yönetimi yalnızca yaklaşık bir yıl sürdü. Rus boyarları, özellikle Polonya etkisinin artacağından kaygılanarak ona karşı darbe yaptı. Sahte Dmitriy 1606’da öldürüldü; tarihî anlatılara göre cesedi yakıldı, külleri topa doldurulup Polonya yönüne atıldı.

Bu nedenle Rus siyasetinde “Sahte Dmitriy” benzetmesi, meşruiyeti tartışmalı görülen ve dış destekle iktidara geldiği öne sürülen kişiler için kullanılan ağır, tarihİ bir siyasi göndermedir.

Rus muhabirin sorusu Zelenskiy'i çileden çıkardı! Küfürlü cevaba Rusya'dan sert karşılık

MUHABİR NEDEN MOSKOVA SORUSUNU SORDU?

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında bir görüşme yapılması ihtimaline karşılık şunları söyledi:

"Bu konudaki tutumumuz gayet iyi biliniyor. Putin, Zelenskiy'nin istemesi halinde Moskova'ya gelebileceğini söyledi. Kendisine güvenlik garantileri sağlanacak."

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ETİKETLER
#rusya
#new york
#Volodimir Zelenskiy
#Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
#Sahte Dimitri
#Dünya
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