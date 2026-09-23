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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 15:10

Peskov, Zelenskiy ve Putin görüşmesinin nasıl olabileceğini anlattı

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yüz yüze görüşme ihtimaline dair açıklamalarda bulundu. Rus lider Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında da bir görüşmenin nasıl olabileceğini söyledi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Peskov, Zelenskiy ve Putin görüşmesinin nasıl olabileceğini anlattı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 15:10

Sözcüsü , düzenlediği basın toplantısında iç ve dış siyaset hakkında açıklamalar yaptı. Peskov, ile barış görüşmelerinin yeniden başlatılma ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamada, " yönetimi oldukça terörist nitelikteki faaliyetlerini sürdürüyor. Şu ana kadar barışçıl müzakere sürecine geçilmesi için herhangi bir ön şart bulunmuyor. Rus tarafı olarak barış görüşmelerine açık olmayı sürdürüyoruz" dedi.

Peskov, Zelenskiy ve Putin görüşmesinin nasıl olabileceğini anlattı

''AVRUPA KİEV'E SİLAH KAYNAĞI BULMAYA ÇALIŞIYOR''

Batı'dan Kiev'e silah sevkiyatının devam ettiğine vurgu yapan Peskov, "Avrupa ülkeleri silah alımı için giderek daha fazla yeni kaynak bulmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın zıddı politika izlediğini söyleyen Dmitriy Peskov, "Rusya zıddı duyguları körüklemek ve tamamen Rusya zıddı bir atmosferi sürdürmek, İngiltere'nin yaptığı şey. Şimdi muhtemelen İngiltere ile aynı doğrultuda Almanlar, Fransızlar ve diğer bazı Avrupa ülkeleri de bunu yapıyor" dedi.

Peskov, Zelenskiy ve Putin görüşmesinin nasıl olabileceğini anlattı

''GÖRÜŞME İÇİN ZELENSKİY MOSKOVA'YA GELEBİLİR''

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelesnkiy arasında bir görüşme yapılması ihtimaline değinen Rus sözcü, "Bu konudaki tutumumuz gayet iyi biliniyor. Putin, Zelenskiy'nin istemesi halinde Moskova'ya gelebileceğini söyledi. Kendisine güvenlik garantileri sağlanacak" diye konuştu.
Peskov, Ukrayna'daki çatışmanın çözülmesi için hangi kararların alınması gerektiğine yönelik soruya, "Zelenskiy, hangi kararların alınması gerektiğini çok iyi biliyor" cevabını verdi.

Peskov, Zelenskiy ve Putin görüşmesinin nasıl olabileceğini anlattı

''PUTİN VE TRUMP İHTİYAÇ DUYULURSA GÖRÜŞMEYE HAZIR''

Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yüz yüze görüşme ihtimaline ilişkin konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Üst düzeyde yapılması planlanan herhangi bir görüşmeyle ilgili somut bir gelişme yok. Rusya-ABD görüşmesinden söz edecek olursak, başkanın hazır olma durumu söz konusu. Başkanlar Putin ve Trump, telefon görüşmelerinde gerçekten de ihtiyaç duyulması halinde ileride bir görüşme daha gerçekleştirmeye hazır olduklarını her zaman vurguluyor. Genel olarak, başka şartlarda, uzmanlar düzeyinde gerekli hazırlıklar yapılmadan önce üst düzey bir görüşme gerçekleştirmek uygun olmayacaktır; bu zaman kaybı olur" dedi.

Peskov, Zelenskiy ve Putin görüşmesinin nasıl olabileceğini anlattı

''SURİYE İLE GÖRÜŞMELERİN SEYRİNDEN MEMNUNUZ''

Suriye'deki Rus üslerinin geleceğine de değinen Peskov, "Suriye tarafıyla temaslarımızı sürdürüyoruz. Görüşmelerin seyrinden memnunuz. En zor konularda da Suriyeli muhataplarımızla ortak bir anlayışa varmaya devam edebileceğimizi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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#rusya
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#ukrayna
#dmitriy peskov
#kremlin sarayı
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