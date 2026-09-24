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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:42

Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi duyurdu! Son hedefini açıkladı

Portekizli dünyaca ünlü efsane futbolcu Cristiano Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi’ndeki Galler maçı öncesi basın toplantısında geleceğine ve rekor hedeflerine dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Kariyerinde 1000 gol eşiğine yaklaşan 41 yaşındaki yıldız, futbolu bırakacağı tarihi ilk kez bu kadar net işaret etti. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi duyurdu! Son hedefini açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 10:40
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 10:42

Yeşil sahaların canlı efsanesi , ’nın ’nde Galler ile oynayacağı kritik mücadele öncesinde kamera karşısına geçti. 

Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi duyurdu! Son hedefini açıkladı

Basın mensuplarının sorularını cevaplayan 41 yaşındaki süper yıldız, hem kariyerinin son dönemeci hem de kırmayı hedeflediği tarihi rekorlar hakkında gündemine bomba gibi düşen ifadeler kullandı.

Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi duyurdu! Son hedefini açıkladı

1000 GOL HEDEFİ İÇİN KARARLI: "TAKINTI DEĞİL AMA O SINIRI GEÇECEĞİM"

Kariyeri boyunca rakip ağları tam 979 kez havalandırarak kırılması imkansız bir başarıya imza atan Portekizli kaptan, gözünü diktiği dev hedefi bir kez daha yineledi. 1000 gol barajına ulaşmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten efsane oyuncu, "Hedefim 1000. golü atmak ve Portekiz formasıyla Uluslar Ligi kupasını tekrar kaldırmak. Bu noktaya ulaşacağımı biliyorum ancak bu durum bende bir takıntı haline gelmiş değil. Yine de bu tarihi eşiği yakalamayı gerçekten çok istiyorum" şeklinde konuştu.

Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi duyurdu! Son hedefini açıkladı

FUTBOLSEVERLERİ HÜZNE BOĞAN AÇIKLAMA

Toplantıda en çok merak edilen konu ise tecrübeli futbolcunun ne zaman kramponlarını asacağı oldu. Gazetecilerin jübile tarihine ilişkin sorusuna içtenlikle cevap veren Ronaldo, tüm futbol dünyasını derinden sarsacak şu ifadeleri kullandı:

"Keşke tam tarihi bilseydim ama ben de bilmiyorum. Yine de bu sezon sahadaki son yılım olabilir. Son maçıma çıkacağım zaman bunu sizlere mutlaka haber vereceğim."

Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı tarihi duyurdu! Son hedefini açıkladı

Kariyerinin son virajında dahi rekor kırma hırsından ödün vermeyen Ronaldo’nun bu açıklamaları, futbolseverlerde büyük bir hüzne sebep olurken Portekizli efsanenin son dönemdeki performansı merakla takip edilmeye devam ediyor.

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ETİKETLER
#galler
#Cristiano Ronaldo
#Futbol
#Portekiz milli takımı
#UEFA Uluslar Ligi
#1000 Gol
#Spor
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