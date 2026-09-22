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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 14:50

Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov'dan çarpıcı açıklamalar! 'Rusya'yı özledim...'

Galatasaray’ın yaz transfer döneminde Lokomotiv Moskova’dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı genç yıldız Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı kampında açıklamalarda bulundu. İstanbul’daki yeni yaşamından sarı-kırmızılı soyunma odasındaki atmosfere kadar merak edilen her şeyi anlatan 21 yaşındaki futbolcu, Türkiye’deki futbol tutkusuna dikkat çekti. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov'dan çarpıcı açıklamalar! 'Rusya'yı özledim...'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 14:50

’ın rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı , Rusya Milli Takımı’na katıldığı kampta dikkat çeken ifadeler kullandı. ’daki ilk günlerini değerlendiren genç yetenek, uzun yıllar geçirdiği kulübünden ayrılmanın kolay olmadığını vurguladı.

Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov'dan çarpıcı açıklamalar! 'Rusya'yı özledim...'

"15 YILLIK DÜZENİ DEĞİŞTİRMEK ZORDU"

Yeni bir ülkeye ve farklı bir kültüre adapte olmaya çalıştığını belirten Batrakov, "Şimdilik 'merhaba', 'günaydın', 'tamam' gibi temel Türkçe sözcükleri öğrendim. Ancak şu aşamada önceliği İngilizceye veriyorum çünkü ani bir ortam değişimi yaşadım. Tam 15 sene boyunca aynı yapının ve aynı takımın parçasıydım. Bir anda hem şehri hem de kulübü değiştirmek haliyle kolay olmuyor" dedi.

Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov'dan çarpıcı açıklamalar! 'Rusya'yı özledim...'

"ŞAPKA VE GÖZLÜK DE YETMİYOR"

İstanbul'da sevgisinin çok başka bir seviyede olduğuna değinen Rus oyuncu, tanınma konusunda yaşadığı şaşkınlığı şu sözlerle dile getirdi:

"Moskova’da Lokomotiv forması giyerken dışarıda rahatça yürüyebiliyordum. Burada ise durum çok farklı. İstanbul’da şapka ve gözlük taksanız dahi sokakta hemen tanınıyorsunuz. Bu açıdan alışmak biraz zaman alıyor çünkü kentte hemen herkes futbolla yatıp kalkıyor."

Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov'dan çarpıcı açıklamalar! 'Rusya'yı özledim...'

"İLK HAFTA SÜREKLİ KEBAP YEDİM"

Türkiye'deki beslenme alışkanlıklarına da değinen genç yıldız, "İstanbul'a adım attığım ilk hafta üç defa restorana gidip kebap yedim. Artık o kadar yoğun değilim, düzenimizi kurduk. Eşim evde yemekleri yapıyor, ailem de ziyaretime geldi. Zaten kulüp tesislerinde de her şey düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ BİR HAYALİN GERÇEKLEŞMESİYDİ"

Sarı-kırmızılı forma altındaki ilk deneyimlerine ve Avrupa sahnesine çıkışına vurgu yapan Batrakov, yaşadığı heyecanı gizleyemedi: "Galatasaray formasıyla çıktığım ilk karşılaşma ve sonrasındaki Şampiyonlar Ligi heyecanı benim için çocukluk hayalimin gerçekleşmesiydi. Yaşadıklarımın gerçekliğine inanmakta hala güçlük çekiyorum. O anki hisler ve tribünlerdeki atmosfer kelimelerle anlatılamaz. Türkiye'de stadyumda bir maç izlemediyseniz, bunu dünyadaki başka hiçbir deneyimle kıyaslayamazsınız."

Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov'dan çarpıcı açıklamalar! 'Rusya'yı özledim...'

LUCAS TORREIRA'DAN SICAK KARŞILAMA

Takım arkadaşlarının uyum sürecinde kendisine büyük destek verdiğini belirten yetenekli orta saha, "Gerek saha içinde gerekse saha dışında herkes çok yardımcı oluyor. Özellikle yanıma gelip moral verdi. 'Bir ihtiyacın ya da sorunun olursa ne zaman istersen bana yaz, beni ara' diyerek bana güç verdi" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov'dan çarpıcı açıklamalar! 'Rusya'yı özledim...'

"MİLLİ TAKIM HER ZAMAN BİR ONURDUR"

Milli takıma katıldığı için son derece mutlu olduğunu dile getiren 21 yaşındaki futbolcu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Milli takıma her zaman yüksek bir motivasyonla geliyorum. Lokomotiv'de veya Galatasaray'da oynamam fark etmeksizin, ülkemin renklerini temsil etmek benim için büyük bir onurdur. Yaklaşık bir aydır Rusya'dan uzaktaydım; Moskova'yı, arkadaşlarımı ve buradaki ortamı özlemiştim. Tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum."

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ETİKETLER
#galatasaray
#İstanbul
#Lucas Torreira
#Futbol
#Aleksey Batrakov
#Rusya Milli Takımı
#Spor
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