Fenerbahçe-Beşiktaş basketbol maçı ne zaman? Fenerbahçe Beşiktaş maçı hangi kanalda? 39. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı saat kaçta?

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe Tarfin ve Beşiktaş, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda parkeye çıkacak. 2025-2026 sezonunun galibi Fenerbahçe bu yıl da unvanını koruyabilmek adına parkede olacak. Cumhurbaşkanlığı Kupası tarihinde ikinci kez rakip olan Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ilk maçlarında Fenerbahçe 85-83'lük skorla galibiyet elde etmişti. Bu yıl geçtiğimiz sezonun rövanşını isteyen Beşiktaş ve unvanını korumak isteyen Fenerbahçe yeniden rakip olarak parkeye çıkıyor. Peki Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı ne zaman? Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Sporseverlerin heyecanla beklediği Cumhurbaşkanlığı Kupası maçının tarihi belli oldu. Beşiktaş ve Fenerbahçe karşılaşmasının heyecanıyla oynanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı bu akşam oynanacak. Sinan Erdem Spor Salonunda oynanacak olan maç saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak

Fenerbahçe'nin şimdiye kadar 8 kez şampiyonluk sevincini tattığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Beşiktaş ise yalnızca bir defa kupayı evine götürme fırsatı buldu.