Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada flaş bir gelişme daha yaşandı. Kozinoğlu’nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olma ihtimali üzerine duruluyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kaşif Kozinoğlu’nun doku ve kan örnekleri değiştirildi mi? Soruşturmada flaş gelişme Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada, doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği ihtimali üzerine Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yapan bir kişi şüpheli olarak ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yapan G.E. adliyeye getirildi. Şahsın şüpheli olarak ifadesi alınacak. G.E. hali hazırda tutuklu bulunuyor.

Kozinoğlu’nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu’nda hırsızlık yapan hali hazırda tutuklu G.E. adliyeye getirildi. Şahsın şüpheli olarak ifadesi alındı.

SU SEBİLİNİ DEĞİŞTİRME BAHANESİYLE İÇERİ GİRMİŞ

Öte yandan 2011’de şüphelinin su sebili değiştireceğini söyleyerek kan örneklerinin olduğu odaya girdiği ve bu odadan hırsızlık yaptığı tespit edilmişti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli Gürsoy E., tüm dosya kapsamında bir kısım delillerin henüz toplanmamış olması ve 2040 yılına kadar infaz edilecek kesinleşmiş cezalarının bulunması nedeniyle ifadesi alındıktan sonra tutuklu bulunduğu cezaevine geri götürüldü.