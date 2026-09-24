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Gündem
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 19:51

Kaşif Kozinoğlu’nun doku ve kan örnekleri değiştirildi mi? Soruşturmada flaş gelişme

Son dakika haberi: Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu’nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olma ihtimaline karşın Adli Tıp Kurumu’nda hırsızlık yapan hali hazırda tutuklu G.E. ifade verdi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 13:37
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 19:51

’nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada flaş bir gelişme daha yaşandı. Kozinoğlu’nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olma ihtimali üzerine duruluyor.

HABERİN ÖZETİ

Kaşif Kozinoğlu’nun doku ve kan örnekleri değiştirildi mi? Soruşturmada flaş gelişme

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada, doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olabileceği ihtimali üzerine Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yapan bir kişi şüpheli olarak ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı.
Kozinoğlu'nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.
Kozinoğlu'nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu'nda hırsızlık yapan G.E. adliyeye getirildi.
Şahsın şüpheli olarak ifadesi alınacak.
G.E. hali hazırda tutuklu bulunuyor.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Kaşif Kozinoğlu’nun doku ve kan örnekleri değiştirildi mi? Soruşturmada flaş gelişme

Kozinoğlu’nun ölümünden 10 gün sonra ’nda hırsızlık yapan hali hazırda tutuklu G.E. adliyeye getirildi. Şahsın şüpheli olarak ifadesi alındı.

Kaşif Kozinoğlu’nun doku ve kan örnekleri değiştirildi mi? Soruşturmada flaş gelişme

SU SEBİLİNİ DEĞİŞTİRME BAHANESİYLE İÇERİ GİRMİŞ

Öte yandan 2011’de şüphelinin su sebili değiştireceğini söyleyerek kan örneklerinin olduğu odaya girdiği ve bu odadan hırsızlık yaptığı tespit edilmişti.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli Gürsoy E., tüm dosya kapsamında bir kısım delillerin henüz toplanmamış olması ve 2040 yılına kadar infaz edilecek kesinleşmiş cezalarının bulunması nedeniyle ifadesi alındıktan sonra tutuklu bulunduğu cezaevine geri götürüldü.

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#adli tıp kurumu
#Kaşif Kozinoğlu
#G.e.
#Gündem
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