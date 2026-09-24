Kaşif Kozinoğlu’nun doku ve kan örnekleri değiştirildi mi? Soruşturmada flaş gelişme

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İstanbul
Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada flaş bir gelişme daha yaşandı. Kozinoğlu’nun doku ve kan örneklerinin değiştirilmiş olma ihtimali üzerine duruluyor.
Kozinoğlu’nun ölümünden 10 gün sonra Adli Tıp Kurumu’nda hırsızlık yapan hali hazırda tutuklu G.E. adliyeye getirildi. Şahsın şüpheli olarak ifadesi alındı.
Öte yandan 2011’de şüphelinin su sebili değiştireceğini söyleyerek kan örneklerinin olduğu odaya girdiği ve bu odadan hırsızlık yaptığı tespit edilmişti.
Şüpheli Gürsoy E., tüm dosya kapsamında bir kısım delillerin henüz toplanmamış olması ve 2040 yılına kadar infaz edilecek kesinleşmiş cezalarının bulunması nedeniyle ifadesi alındıktan sonra tutuklu bulunduğu cezaevine geri götürüldü.