İran ve ABD arasında başlayan savaş Orta Doğu'yu büyük bir krize sürüklüyor. İran'ın bölgedeki ABD üslerine saldırılarına destek veren Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok noktaya füze saldırıları gerçekleştiriyor.

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HABERİN ÖZETİ Suudi Arabistan alarm durumunda! Mekke, Cidde ve Taif kentlerinde acil durum uyarısı yapıldı İran ve ABD arasında başlayan savaş Orta Doğu'yu krize sürüklerken, Husilerin füze saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerinde acil durum uyarısı yapıldı. Yemen'deki Husiler, İran'ın ABD üslerine saldırılarına destek vererek Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok noktaya füze saldırıları düzenliyor. Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif başta olmak üzere bazı bölgelerde acil durum uyarısı yapıldı. Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçaklarının Yemen'in çeşitli vilayetlerine 52 hava ve füze saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etti. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, söz konusu saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğunu öne sürdü.

ACİL DURUM UYARISI YAPILDI

Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'da da Mekke, Cidde, Taif başta olmak üzere bazı bölgelerinde acil durum uyarısı yapıldı.

TOPLANMA ALANLARINDN UZAK DURUN

Açıklamada, bölge halkına can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Sivil Savunma ekiplerinin talimatlarına uyulması, toplanma alanlarından uzak durulması ve görüntü çekilmemesi çağrısında bulunuldu.

''6 BALİSTİK FÜZEYİ ENGELLEDİK''

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki El-Malki, İran destekli Husiler tarafından fırlatılan 6 balistik füzenin imha edildiğini açıkladı. El-Maliki, "Terörist Husi milislerinin tırmandırıcı eylemlerine ve ihlallerine kararlılıkla karşılık verilecek" dedi.

YEMEN'E DÜZENLENEN SALDIRILAR

Öte yandan Husiler, çarşamba günü Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Yemen'in çeşitli vilayetlerine 52 hava ve füze saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğunu öne sürmüştü.