Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:52

Suudi Arabistan alarm durumunda! Mekke, Cidde ve Taif kentlerinde acil durum uyarısı yapıldı

Son dakika haberi: Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'da alarm durumuna geçildi. Ülkede Mekke, Cidde, Taif kentleri başta olmak üzere bazı bölgelerde acil durum uyarısı yapıldı. Suudi Arabistan, 6 balistik füzenin imha edildiğini duyurdu.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Suudi Arabistan alarm durumunda! Mekke, Cidde ve Taif kentlerinde acil durum uyarısı yapıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:52

İran ve ABD arasında başlayan savaş Orta Doğu'yu büyük bir krize sürüklüyor. İran'ın bölgedeki ABD üslerine saldırılarına destek veren 'deki , başta olmak üzere birçok noktaya füze saldırıları gerçekleştiriyor.

HABERİN ÖZETİ

Suudi Arabistan alarm durumunda! Mekke, Cidde ve Taif kentlerinde acil durum uyarısı yapıldı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İran ve ABD arasında başlayan savaş Orta Doğu'yu krize sürüklerken, Husilerin füze saldırıları nedeniyle Suudi Arabistan'ın bazı bölgelerinde acil durum uyarısı yapıldı.
Yemen'deki Husiler, İran'ın ABD üslerine saldırılarına destek vererek Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok noktaya füze saldırıları düzenliyor.
Suudi Arabistan'da Mekke, Cidde ve Taif başta olmak üzere bazı bölgelerde acil durum uyarısı yapıldı.
Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon uçaklarının Yemen'in çeşitli vilayetlerine 52 hava ve füze saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etti.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, söz konusu saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğunu öne sürdü.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Suudi Arabistan alarm durumunda! Mekke, Cidde ve Taif kentlerinde acil durum uyarısı yapıldı

ACİL DURUM UYARISI YAPILDI

Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'da da , , Taif başta olmak üzere bazı bölgelerinde acil durum uyarısı yapıldı.

TOPLANMA ALANLARINDN UZAK DURUN

Açıklamada, bölge halkına can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Sivil Savunma ekiplerinin talimatlarına uyulması, toplanma alanlarından uzak durulması ve görüntü çekilmemesi çağrısında bulunuldu.

Suudi Arabistan alarm durumunda! Mekke, Cidde ve Taif kentlerinde acil durum uyarısı yapıldı

''6 BALİSTİK FÜZEYİ ENGELLEDİK''

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki El-Malki, İran destekli Husiler tarafından fırlatılan 6 balistik füzenin imha edildiğini açıkladı. El-Maliki, "Terörist Husi milislerinin tırmandırıcı eylemlerine ve ihlallerine kararlılıkla karşılık verilecek" dedi.

YEMEN'E DÜZENLENEN SALDIRILAR

Öte yandan Husiler, çarşamba günü Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Yemen'in çeşitli vilayetlerine 52 hava ve füze saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

Suudi Arabistan alarm durumunda! Mekke, Cidde ve Taif kentlerinde acil durum uyarısı yapıldı

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğunu öne sürmüştü. 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya, 3 Avrupa ülkesine operasyon planlıyor! CIA tüm detayları aktardı
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan BM kürsüsünden Trump'a cevap verdi, ABD heyeti salonu terk etti
Fransa'da kilisenin çocuk istismarı skandalı! 2 bin kişiye 44 milyon euro tazminat ödendi
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#suudi arabistan
#yemen
#husiler
#mekke
#cidde
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.