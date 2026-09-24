Suudi Arabistan alarm durumunda! Mekke, Cidde ve Taif kentlerinde acil durum uyarısı yapıldı

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İstanbul
İran ve ABD arasında başlayan savaş Orta Doğu'yu büyük bir krize sürüklüyor. İran'ın bölgedeki ABD üslerine saldırılarına destek veren Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan başta olmak üzere birçok noktaya füze saldırıları gerçekleştiriyor.
Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'da da Mekke, Cidde, Taif başta olmak üzere bazı bölgelerinde acil durum uyarısı yapıldı.
Açıklamada, bölge halkına can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Sivil Savunma ekiplerinin talimatlarına uyulması, toplanma alanlarından uzak durulması ve görüntü çekilmemesi çağrısında bulunuldu.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki El-Malki, İran destekli Husiler tarafından fırlatılan 6 balistik füzenin imha edildiğini açıkladı. El-Maliki, "Terörist Husi milislerinin tırmandırıcı eylemlerine ve ihlallerine kararlılıkla karşılık verilecek" dedi.
Öte yandan Husiler, çarşamba günü Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarının Yemen'in çeşitli vilayetlerine 52 hava ve füze saldırısı gerçekleştirdiğini iddia etmişti.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğunu öne sürmüştü.