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Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 18:38
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 18:38

Fransa'da kilisenin çocuk istismarı skandalı! 2 bin kişiye 44 milyon euro tazminat ödendi

Fransa'da Katolik Kilisesi bünyesinde çocukken cinsel istismara uğrayan yaklaşık 2 bin kişiye son 5 yılda 44 milyon euro tazminat ödendi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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Fransa'da kilisenin çocuk istismarı skandalı! 2 bin kişiye 44 milyon euro tazminat ödendi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 18:38
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 18:38

'da bünyesinde geçmişte yaşanan cinsel istismar vakalarının mağdurları için kurulan Bağımsız Ulusal Tanıma ve Tazminat Kurulu (INIRR), 5 yıllık faaliyetlerinin bilançosunu açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

Fransa'da kilisenin çocuk istismarı skandalı! 2 bin kişiye 44 milyon euro tazminat ödendi

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Fransa'da Katolik Kilisesi bünyesindeki cinsel istismar mağdurları için kurulan Bağımsız Ulusal Tanıma ve Tazminat Kurulu (INIRR), 5 yıllık faaliyet bilançosunu açıklayarak yeni başvuru kabulünü sonlandırdı ve yerini kalıcı olarak kurulan INIAVE'ye devretti.
INIRR'ye 5 yıllık faaliyet süresince toplam bin 969 mağdur başvurdu ve mağdurlara toplam 44 milyon euro ödeme yapıldı.
İncelenen vakaların yüzde 52'sinde mağdurlar en az bir kez tecavüze, yüzde 46'sında ise cinsel saldırıya uğradı ve vakaların yarısından fazlasında istismar 1 ila 5 yıl sürdü.
Başvuruların büyük bölümü bugün yaklaşık 60 yaşında olan erkeklerden gelirken, yalnızca 2025 yılında tazminat taleplerinde yüzde 35 artış kaydedildi.
31 Ağustos'ta başvuru kabulü sona eren INIRR'nin yerine 1 Eylül'de Kilisede Cinsel Şiddet Mağdurlarına Destek Ulusal Bağımsız Kurumu (INIAVE) faaliyete geçti.
2021 yılındaki CIASE raporuna göre, 1950-2020 yılları arasında yaklaşık 330 bin çocuk Kilise bünyesinde cinsel istismara uğradı.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

INIRR Başkanı Marie Derain de Vaucresson'un verdiği bilgilere göre, kurumun faaliyet gösterdiği süre boyunca toplam bin 969 mağdur başvuruda bulundu. Mağdurlara toplam 44 milyon euro ödeme yapılırken, kişi başına verilen tazminat 60 bin euroya kadar çıktı. 

Fransa'da kilisenin çocuk istismarı skandalı! 2 bin kişiye 44 milyon euro tazminat ödendi

Başvuruların büyük bölümünün bugün yaklaşık 60 yaşında olan erkeklerden geldiği belirtilirken, yalnızca 2025 yılında tazminat taleplerinde yüzde 35 artış kaydedildi. Artışta Katolik eğitim kurumlarında geçmişte yaşanan cinsel ve fiziksel şiddet vakalarının yeniden gündeme gelmesinin etkili olduğu belirtildi.

İSTİSMAR 1 İLA 5 YIL BOYUNCA DEVAM ETTİ

Kilise tarafından finanse edilmesine rağmen kararlarını bağımsız şekilde alan INIRR, çocukken kilise bünyesinde cinsel istismara uğrayan kişilerin başvurularını inceleyerek, mağdurların yaşadıklarının tanınmasını ve uygun durumlarda maddi tazminat verilmesini sağladı. 

Fransa'da kilisenin çocuk istismarı skandalı! 2 bin kişiye 44 milyon euro tazminat ödendi

INIRR'nin daha önce yayımladığı verilere göre, kurum tarafından incelenen vakaların yüzde 52'sinde mağdurlar en az bir kez tecavüze, yüzde 46'sı ise cinsel saldırıya maruz kaldı. Vakaların yarısından fazlasında istismarın 1 ila 5 yıl boyunca devam ettiği belirtildi.

INIRR Başkanı Derain de Vaucresson, başvuru sürecinin mağdurlar açısından psikolojik olarak ağır olabildiğine dikkat çekerek, geçmişte yaşananların yeniden anlatılmasının travmaları tekrar ortaya çıkarabildiğini belirtti.

Kurumun faaliyete geçtiği ilk dönemlerde ayda 100 ila 250 arasında başvuru aldığı belirtilirken, mağdurlara süreç boyunca özel olarak görevlendirilen danışmanlar eşlik etti. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından maddi tazminatın yanı sıra mağdurun yaşadıklarının resmen tanınmasını sağlayan bir belge de verildi. Beş yıllık süre için oluşturulan INIRR'nin yeni başvuru kabul etme görevi 31 Ağustos'ta sona erdi. Kurum, bu tarihten önce kendisine başvuran mağdurların dosyalarını sonuçlandırmaya devam edecek.

INIRR'nin yerine 1 Eylül'de Kilisede Cinsel Şiddet Mağdurlarına Destek Ulusal Bağımsız Kurumu (INIAVE) faaliyete geçti. Kalıcı olarak oluşturulan yeni kurum, Kilise bünyesinde cinsel şiddete maruz kalan mağdurların tanınma ve onarım süreçlerini sürdürecek.

SKANDAL NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Fransa'da Katolik Kilisesi bünyesinde yaşanan cinsel istismarların boyutu, 2021 yılında yayımlanan kapsamlı bir raporla ortaya çıktı. Jean-Marc Sauve başkanlığındaki Kilisede Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE), 1950-2020 yılları arasında yaklaşık 330 bin çocuğun rahipler, din görevlileri veya Kiliseye bağlı kurumlarda görev yapan kişilerce cinsel istismara uğradığını ortaya çıkardı. 

Fransa'da kilisenin çocuk istismarı skandalı! 2 bin kişiye 44 milyon euro tazminat ödendi

Raporun ardından Fransa Piskoposlar Konferansı, Kilisenin yaşanan cinsel şiddet olaylarındaki "kurumsal sorumluluğunu" ve istismarların "sistemik boyutunu" kabul etti. Bunun üzerine 2021 yılının sonunda mağdurların yaşadıklarının tanınması ve zararlarının giderilmesi amacıyla INIRR oluşturuldu.

Fransa'da Kilise ve Katolik kurumlarındaki cinsel istismar tartışmaları son yıllarda ortaya çıkan yeni vakalarla yeniden alevlendi. Ülkenin en tanınmış din adamlarından biri olan ve yoksullukla mücadele amacıyla Emmaüs hareketini kuran Katolik rahip Abbe Pierre hakkında 2024 yılından itibaren çok sayıda cinsel saldırı ve taciz suçlaması ortaya çıktı. Emmaüs tarafından yayımlanan ilk raporda 7 kadının tanıklığına yer verilirken, kadınlardan birinin olayların başladığı dönemde 16-17 yaşlarında olduğu belirtildi. 2007 yılında hayatını kaybeden ve uzun yıllar Fransa'nın en saygın isimlerinden biri olarak görülen Abbé Pierre hakkındaki suçlamalar ülkede büyük yankı uyandırdı.

Fransa'nın güneybatısındaki Notre-Dame de Bétharram Katolik okulunda onlarca yıl boyunca yaşandığı belirtilen fiziksel ve cinsel şiddet vakaları da tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Haziran ayında yayımlanan bağımsız komisyon raporunda okulda şiddete maruz kalanların sayısının 700 ile bin 500 arasında olabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.

 

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ETİKETLER
#fransa
#Cinsel İstismar
#katolik kilisesi
#Bağımsız Ulusal Tanıma Ve Tazminat Kurulu
#Kilisede Cinsel Şiddet Mağdurlarına Destek Ulusal Bağımsız Kurumu
#Dünya
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