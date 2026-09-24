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Gündem
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Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 12:47

Büyük deprem habercisi mi? Şanlıurfa depremi sonrası Naci Görür’den kritik açıklama

Şanlıurfa merkezli 5,4 büyüklüğündeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, sarsıntının levha içinde gerçekleştiğini belirtti. Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a depremi değerlendiren Görür, bölgede daha büyük bir deprem riski olup olmadığını da açıkladı.

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Editor
 Bengü Sarıkuş
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Büyük deprem habercisi mi? Şanlıurfa depremi sonrası Naci Görür’den kritik açıklama
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 12:47

'tan yapılan son dakika açıklamasına göre; 'da 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntı , , , Gaziantep ve birçok çevre şehirde hissedildi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak açıkladı.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a gerçekleşen deprem hakkında kritik bilgiler verdi.

Büyük deprem habercisi mi? Şanlıurfa depremi sonrası Naci Görür’den kritik açıklama

Şanlıurfa’da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremi nasıl okumalıyız?

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Levhaların bir sınırı vardır. O sınırlar da faylıdır. Her fay tabii ki deprem üretmez. Levha sınırı olunca faylı olur ama illa deprem üretir diye bir şey yok. Sürtünmenin ve kilitlenmenin olduğu yerde deprem olur.

Bir de levhaların kenar kısımları vardır. Yani asıl sınır kısmı değil, faylı kısmı değil. Bu levha kenarında birtakım faylar meydana gelebilir.

Bu levhalar hareket ettikçe, iç sürtünmeleri nedeniyle ve kendi bulundukları koşullar nedeniyle depremler olabilir. Buna iç dilimlenme diyoruz. Dilimlenme nedeniyle levhaların içinde faylar meydana gelebilir. Bu deprem de levha içinde meydana geldi.

Levha kenarında meydana gelen fay, 2023'te olan Kahramanmaraş depremine neden oldu. Oradaki hareket bu depreme neden oldu. Dolayısıyla bu deprem, Bozova fayının doğusunda meydana geldi ama asıl oluş nedeni 2023'te olan Kahramanmaraş depremidir.

Büyük deprem habercisi mi? Şanlıurfa depremi sonrası Naci Görür’den kritik açıklama

DAHA BÜYÜK BİR DEPREM RİSKİ GÖRMÜYORUM

Bu deprem büyük bir depremin habercisi olabilir mi?

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci Görür: Şimdi daha büyük bir deprem riski görmüyorum. Burada asıl büyük deprem, Doğu Anadolu Fayı'nda ve Güneydoğu Anadolu'nun bindirme fayında meydana gelir. Bu deprem ise onların da güneyinde, levhanın içinde meydana geldi. Dolayısıyla levha içinde öyle büyük deprem oluşturacak bir fay yok.

Bu deprem levha içinde olduğu için ben şahsen endişe etmiyorum. Eğer bindirme zonunda olsaydı veya Doğu Anadolu Fayı'nda olsaydı, belki söyleyebilirdim. Ama şu anda öyle bir tehlike olduğunu zannetmiyorum.

Normalde bir Doğu Anadolu Fayı var. Doğu Anadolu Fayı bir sınır faydır. Bu fay, Anadolu levhasıyla daha doğusunda bulunan Arap levhasının arasında yer alır.  Dolayısıyla meydana gelen deprem levha sınırında olmadı, levhanın içinde oldu. Bu levha da Arap levhası.

Meydana gelen deprem, Bozova fayının doğusunda, Arap levhasının içinde meydana geldi. Dolayısıyla bu, levha içi bir fay. Sınır fayında meydana gelmedi. Bu nedenle öyle büyük depremler oluşmaz. Asıl dikkat edilecek şey Güneydoğu Anadolu bindirme kuşağı ve Doğu Anadolu Fay Zonu'dur. Orada da şu anda deprem yok. Yani bu deprem orada değil.

Konu / SoruUzman Görüşü / Açıklama (Prof. Dr. Naci Görür)
Daha büyük bir deprem riski var mı?Daha büyük bir deprem riski görülmüyor, şahsen endişe verici bir durum yok.
Depremin meydana geldiği konumArap levhasının içinde, Bozova fayının doğusunda meydana gelmiştir.
Fay TipiLevha içi faydır; sınır fayı (Doğu Anadolu Fayı veya bindirme zonu) üzerinde değildir.
Büyük deprem üretebilecek bölgelerDoğu Anadolu Fay Zonu ve Güneydoğu Anadolu bindirme kuşağıdır.
Risk değerlendirmesiLevha içinde bu ölçekte büyük deprem üretebilecek bir fay bulunmadığı için şu an için büyük bir tehlike öngörülmemektedir.
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