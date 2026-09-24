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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 12:33
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 12:36

Rusya, 3 Avrupa ülkesine operasyon planlıyor! CIA tüm detayları aktardı

ABD istihbaratı, Rusya'nın 3 Avrupa ülkesini hedef alabileceği konusunda uyardı. İspanya basını, Rusya'nın planını detaylarıyla beraber anlattı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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Rusya, 3 Avrupa ülkesine operasyon planlıyor! CIA tüm detayları aktardı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 12:33
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 12:36

Avrupa'da endişesi artarken İspanyol basınından El Mundo dikkat çeken bir habere imza attı. Habere göre, ABD istihbarat servisleri, Rusya'nın 3 Avrupa ülkesine dron operasyonu düzenleyeceğine dair bilgi verdi. İstihbaratın , ve 'nın da aralarında bulunduğu bazı Avrupa ülkeleriyle paylaşıldığı bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

Rusya, 3 Avrupa ülkesine operasyon planlıyor! CIA tüm detayları aktardı

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
ABD istihbarat servislerinin, Rusya'nın ticari gemiler üzerinden 3 Avrupa ülkesine Gerbera tipi dronlarla operasyon düzenleyebileceğine dair Avrupa ülkelerini bilgilendirdiği iddia edildi.
İstihbarat raporunun İspanya, Fransa, İtalya ve Litvanya gibi ülkelerle paylaşıldığı bildirildi.
Rusya'nın dronları ticari gemilerdeki konteynerlerde gizleyerek Akdeniz'e taşıyabileceği ve buradan fırlatabileceği değerlendiriliyor.
Saldırılarda kullanılabileceği iddia edilen Gerbera tipi dronların azami 600 kilometre menzile, saatte 160 kilometre hıza ve 4-5 kilogramlık patlayıcı kapasitesine sahip olduğu belirtildi.
Dronların büyük yıkımdan ziyade yangın çıkarma veya havalimanı ve liman faaliyetlerini geçici olarak aksatma amacıyla kullanılabileceği aktarıldı.
CIA Direktörü John Ratcliffe'in 25 Ağustos'ta Rusya'yı NATO ülkelerine yönelik provokasyonlardan kaçınması konusunda uyarmak için sürpriz bir Moskova ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.
Polonya Başbakanı Donald Tusk, Rusya'nın NATO müttefiklerine yönelik hibrit İHA ve füze saldırıları planladığı yönünde uyarıda bulunmuştu.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.

Haberde Rusya'nın planı ise detaylı bir şekilde anlatıldı. Litvanya Savunma Bakanlığına yakın ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan bilgiye göre Rusya'nın dronları ticari gemilerdeki konteynerlerde gizleyerek Akdeniz'e taşıyabileceği ve buradan fırlatabileceği değerlendiriliyor.

Rusya, 3 Avrupa ülkesine operasyon planlıyor! CIA tüm detayları aktardı

GERBERA TİPİ DRONLARLA SALDIRABİLİR

Bir ticari geminin aynı anda birden fazla dron taşıyabileceği belirtiliyor. Bu dronun Gerbera tipi olabileceği iddia edildi. 

Gerbera'nın yaklaşık 2 metre uzunluğunda, 2,5 metre kanat açıklığında ve 18 kilograma kadar ağırlığa sahip olduğu belirtiliyor. Saatte yaklaşık 160 kilometre hıza ulaşabilen dronun açıklanan azami menzilinin ise 600 kilometreye kadar çıktığı aktarılıyor. 

Rusya, 3 Avrupa ülkesine operasyon planlıyor! CIA tüm detayları aktardı

AMAÇ YIKIM DEĞİL

Gerbera'nın taşıdığı patlayıcı yükün yaklaşık 4-5 kilogramla sınırlı olduğu belirtiliyor. Bu nedenle aracın büyük çaplı yıkım oluşturmaktan ziyade yangına neden olabilecek, açıkta bulunan ekipmanlara zarar verebilecek veya bir havalimanı ya da limanın faaliyetlerini geçici olarak aksatabilecek saldırılarda kullanılabileceği değerlendiriliyor.

Denizden 200-300 kilometre açıkta gerçekleştirilecek bir fırlatmada dronların kıyıdaki hedeflere ulaşmasının yaklaşık 1 saat 15 dakika ile 2 saat arasında sürebileceği aktarılıyor.

Rusya, 3 Avrupa ülkesine operasyon planlıyor! CIA tüm detayları aktardı

CIA BAŞKANI UYARI İÇİN RUSYA'YA GİTMİŞTİ

İddiaların gündeme gelmesinde CIA Direktörü John Ratcliffe'in 25 Ağustos'ta gerçekleştirdiği sürpriz Moskova ziyareti de dikkat çekiyor. Ratcliffe'in Moskova'ya gittiği bağımsız kaynaklarca da doğrulandı; ziyaret önceden kamuoyuna açıklanmamıştı.

RFE/RL'nin ziyaretten hemen sonra kaynaklara dayandırdığı haberinde, Ratcliffe'in Moskova temaslarının amaçlarından birinin Rusya'yı NATO ülkelerine, özellikle Baltık ülkelerine yönelik saldırı veya provokasyonlardan kaçınması konusunda uyarmak olduğu aktarılmıştı.

El Mundo'nun son haberine göre ise Litvanya'nın yanı sıra İspanya, Fransa ve İtalya hükümetleri de olası Rus dron operasyonuna ilişkin istihbarat konusunda bilgilendirildi.

BAŞBAKAN TUSK DA UYARMIŞTI

Öte yandan Polonya Başbakanı Donald Tusk da yakın zamanda Rusya'nın NATO'nun kararlılığını test etmek amacıyla Ukrayna'nın Polonya da dahil olmak üzere müttefiklerine karşı "kazara" hibrit insansız hava aracı ve füze saldırıları planladığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

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#fransa
#rusya
#İtalya
#İspanya
#Gerbera Tipi Dron
#Dünya
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