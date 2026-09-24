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Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 14:52

Botoks yaptıran 3 kadın hastanelik oldu: Çift görmeye başladım

Mersin'de güzellik merkezine gidip botoks yaptıran 3 kadın hastanelik oldu. Sağlık sorunları sebebiyle hastaneye kaldırılan kadınlar yaşadıklarını anlattı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 14:52

Mersin’in ilçesinde botoks yaptırmak için güzellik merkezine giden Cemile Ateş (42), kız kardeşi Tuğba Ç. (40) ve arkadaşları H.A. (36), beklemedikleri sağlık sorunlarıyla karşılaştı.

Botoks yaptıran 3 kadın hastanelik oldu: Çift görmeye başladım

Kadınların solunum güçlüğü, konuşma güçlüğü, yutkunma güçlüğü, görme bozukluğu ve çift görme gibi şikayetler yaşadığı iddia edildi. Cemile Ateş'in ise uygulamadan yaklaşık 15 gün sonra sağ göz kapağında düşme meydana geldiği belirtildi.

Yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kadın, daha sonra sevk edildikleri Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Botoks yaptıran 3 kadın hastanelik oldu: Çift görmeye başladım

İLETİŞİME GEÇEMİYORLAR

Yaşadıklarını anlatan Cemile Ateş, "Tarsus'ta bir güzellik merkezinde migrene iyi gelecek diye kız kardeşim ve arkadaşımla botoks uygulaması yaptırdık. Fakat yaptırdıktan 15'inci günün sonunda sağ göz kapağımda bir düşme meydana geldi. Solunum güçlüğü, konuşma güçlüğü, yutkunma güçlüğü yaşamaya başladım. Kız kardeşimde de görme bozukluğu, çift görme meydana geldi. Yoğun bakımda da birçok hasta var bu şikayetten dolayı. Yapan hanımefendiyle de bir türlü irtibata geçemiyoruz, bizimle hiçbir şekilde iletişime geçmiyor. Ben bu konuda şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Botoks yaptıran 3 kadın hastanelik oldu: Çift görmeye başladım

"DİĞER HASTALARDA DA BENZER ŞİKAYETLER VAR"

Aynı yerde botoks yaptıran başka kişilerin de benzer sağlık sorunları yaşadığını ileri süren Ateş, "Aynı yerde diğer hastalarda da benzer şikayetler var. Görme bozukluğu, solunum güçlüğü, konuşma güçlüğü" diye konuştu.

Ateş, jandarmadaki ifadesinde, sorumlulardan şikayetçi olduğunu sözlerine ekledi.

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#Tarsus
#güzellik merkezi
#Tarsus Devlet Hastanesi
#Cemile Ateş
#Mersin Şehir Hastanesi
#Yaşam
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