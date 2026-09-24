Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Gaziantep ve birçok çevre şehirde hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı. Tgrt Haber ekranlarına konuk olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bu depremin ne anlam ifade ettiğini aktardı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şanlıurfa depremi yeni bir depremi tetikler mi? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan dikkat çeken açıklama Şanlıurfa'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sarsıntının 6 Şubat depreminin tetiklediği bir deprem olduğunu ve yeni bir büyük deprem oluşturmayacağını açıkladı. AFAD, Şanlıurfa'daki depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı; sarsıntı Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Gaziantep ve çevre şehirlerde hissedildi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu sarsıntının 6 Şubat depreminin boşalttığı stresin yan bölgelerdeki faylara aktarılmasıyla meydana geldiğini belirtti. Üşümezsoy, Doğu Anadolu fayına verev gelen Adıyaman fayının bir ana fay değil, yavru-ikincil fay olduğunu ifade etti. Adıyaman fayının ikincil fay olması nedeniyle bu durumun yeni bir büyük deprem oluşturmayacağını söyledi.

“BU DEPREM 6 ŞUBAT DEPREMİNİN TETİKLEDİĞİ BİR DEPREM”

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bugün Şalıurfa’da meydana gelen depremin 6 Şubat depreminin tetiklediği bir deprem olduğuna dikkat çekti.

“6 Şubat depremlerini özellikle Pazarcık, Gölbaşı, Erkelek tarafına giden Doğu Anadolu fayının ana hat dediğimiz Arap plakasıyla Toroslar arasındaki plaka sınırını oluşturuyor. O yüzden burada 3-5 yüzyıllık bir birikimden sonra bu büyük 4-5 tane fayı bir arada kırılarak büyük deprem olmuştu. Ve o depremde mekanizma Arap plakası uzun süre sonra aniden hareket edince bu büyük deprem oldu.” diyen Üşümezsoy, Doğu Anadolu fayına verev gelen ve Adıyaman fayı ikincil kolda olan depremin neyi ifade ettiğini ise şu şekilde aktardı:

“Ana stres boşaldıktan sonra onun boşaldığı stresin yan bölgelerdeki faylara stres aktarmasıyla oluşan bir deprem. İnsanlar bir 6 Şubat depremi daha olur mu? diye düşündüklerinde tam tersi, 6 Şubat depreminin iplikasyonu. Onun yarattığı stres. Fay düzleminde sıkıştırma ve makaslama gücünün birbiriyle mücadelesi gelince bütün stres boşalıyor. Ve bu büyük stres boşalınca komşu faylara stres aktarılıyor. İşte bu komşu fay da plaka içindeki fayda olan bir depremsellik.

YENİ BİR BÜYÜK DEPREM OLUŞTURUR MU?

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Adıyaman fayının bir ana fay değil, yavru-ikincil fay olduğunu belirtti ve “Bu nedenle bu yeni bir büyük deprem oluşturmaz.” İfadelerini kullandı.