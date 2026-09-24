Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:11

Şanlıurfa depremi yeni bir depremi tetikler mi? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan dikkat çeken açıklama

Şanlıurfa’da gerçekleşen 5.4 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Herhangi bir can ve mal kaybına yol açmayan deprem bölge halkında paniğe neden olurken, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Tgrt Haber ekranlarında konuştu. Uzman isim açıklamasında Şanlıurfa depreminin yeni büyük bir deprem oluşturmayacağını ifade etti.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:11

'da 5.4 büyüklüğündeki deprem, , , , ve birçok çevre şehirde hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı. Tgrt Haber ekranlarına konuk olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bu depremin ne anlam ifade ettiğini aktardı.

HABERİN ÖZETİ

Şanlıurfa depremi yeni bir depremi tetikler mi? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan dikkat çeken açıklama

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Şanlıurfa'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.4 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sarsıntının 6 Şubat depreminin tetiklediği bir deprem olduğunu ve yeni bir büyük deprem oluşturmayacağını açıkladı.
AFAD, Şanlıurfa'daki depremin büyüklüğünü 5.4 olarak açıkladı; sarsıntı Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Gaziantep ve çevre şehirlerde hissedildi.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu sarsıntının 6 Şubat depreminin boşalttığı stresin yan bölgelerdeki faylara aktarılmasıyla meydana geldiğini belirtti.
Üşümezsoy, Doğu Anadolu fayına verev gelen Adıyaman fayının bir ana fay değil, yavru-ikincil fay olduğunu ifade etti.
Adıyaman fayının ikincil fay olması nedeniyle bu durumun yeni bir büyük deprem oluşturmayacağını söyledi.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

 

Şanlıurfa depremi yeni bir depremi tetikler mi? Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’dan dikkat çeken açıklama

“BU DEPREM 6 ŞUBAT DEPREMİNİN TETİKLEDİĞİ BİR DEPREM”

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bugün Şalıurfa’da meydana gelen depremin 6 Şubat depreminin tetiklediği bir deprem olduğuna dikkat çekti.

“6 Şubat depremlerini özellikle Pazarcık, Gölbaşı, Erkelek tarafına giden Doğu Anadolu fayının ana hat dediğimiz Arap plakasıyla Toroslar arasındaki plaka sınırını oluşturuyor. O yüzden burada 3-5 yüzyıllık bir birikimden sonra bu büyük 4-5 tane fayı bir arada kırılarak büyük deprem olmuştu. Ve o depremde mekanizma Arap plakası uzun süre sonra aniden hareket edince bu büyük deprem oldu.” diyen Üşümezsoy, Doğu Anadolu fayına verev gelen ve Adıyaman fayı ikincil kolda olan depremin neyi ifade ettiğini ise şu şekilde aktardı:

“Ana stres boşaldıktan sonra onun boşaldığı stresin yan bölgelerdeki faylara stres aktarmasıyla oluşan bir deprem. İnsanlar bir 6 Şubat depremi daha olur mu? diye düşündüklerinde tam tersi, 6 Şubat depreminin iplikasyonu. Onun yarattığı stres. Fay düzleminde sıkıştırma ve makaslama gücünün birbiriyle mücadelesi gelince bütün stres boşalıyor. Ve bu büyük stres boşalınca komşu faylara stres aktarılıyor. İşte bu komşu fay da plaka içindeki fayda olan bir depremsellik.

YENİ BİR BÜYÜK DEPREM OLUŞTURUR MU?

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Adıyaman fayının bir ana fay değil, yavru-ikincil fay olduğunu belirtti ve “Bu nedenle bu yeni bir büyük deprem oluşturmaz.” İfadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Büyük deprem habercisi mi? Şanlıurfa depremi sonrası Naci Görür’den kritik açıklama
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'daki deprem anı kamerada
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#diyarbakır
#Şanlıurfa
#gaziantep
#malatya
#elazığ
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.