New York'ta Netanyahu'nun oteli yakınında şüpheli olay: 3 kişi kanalizasyondan çıktı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler'in 81. Genel Kurulu için ABD'nin New York şehrine gelecek. Yaptırımlar ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından tutukluluk kararı olan Netanyahu, Yunanistan, İtalya ve Fransa’nın hava sahalarını kullanarak ABD için yola çıktı. Fakat New York'ta kalacağı otel yakınında şüpheli bir olay yaşandı.

KANALİZASYONDAN 3 KİŞİ ÇIKTI

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, 3 kişinin otel yakınında bulunan bir kanalizasyon kuyusundan çıktığı görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından New York Polis Departmanından (NYPD) yapılan açıklamada, son birkaç ayda değerli eşyalar ve diğer hurda malzemeler aramak için kanalizasyon sistemine giren kişilere rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu olay da aynı kriterlere uyuyor, ancak NYPD, BM Genel Kurulu ve bölgenin hassasiyetini göz önünde bulundurularak federal ortaklarla birlikte ek güvenlik taramaları yürütüyor." ifadesine yer verildi.

NETANYAHU'NUN ABD YOLCULUĞU

Uçuş takip sitesi Flightradar24 verilerine göre, 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere sabah İsrail'den ayrılarak ABD'ye hareket eden Netanyahu'nun uçağı, UCM'ye taraf Avrupa ülkelerinin hava sahalarından geçti.

Netanyahu'nun uçağı, bir önceki ABD ziyaretinde olduğu gibi UCM'nin İsrail Başbakanı hakkındaki tutuklama kararına rağmen, Roma Statüsü'ne taraf olan Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı.