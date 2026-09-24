Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:23

New York'ta Netanyahu'nun oteli yakınında şüpheli olay: 3 kişi kanalizasyondan çıktı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye gelecek olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kalacağı otel yakınında şüpheli bir olay yaşandı. Otelin yakınındaki kanalizasyondan 3 kişinin çıktığı görüldü.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 15:21
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:23

İsrail Başbakanı , 'in 81. Genel Kurulu için ABD'nin şehrine gelecek. Yaptırımlar ve (UCM) tarafından tutukluluk kararı olan Netanyahu, Yunanistan, İtalya ve Fransa’nın hava sahalarını kullanarak ABD için yola çıktı. Fakat New York'ta kalacağı otel yakınında şüpheli bir olay yaşandı. 

New York'ta Netanyahu'nun oteli yakınında şüpheli olay: 3 kişi kanalizasyondan çıktı

KANALİZASYONDAN 3 KİŞİ ÇIKTI

Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, 3 kişinin otel yakınında bulunan bir kanalizasyon kuyusundan çıktığı görüldü.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından New York Polis Departmanından (NYPD) yapılan açıklamada, son birkaç ayda değerli eşyalar ve diğer hurda malzemeler aramak için kanalizasyon sistemine giren kişilere rastlandığı belirtildi.

New York'ta Netanyahu'nun oteli yakınında şüpheli olay: 3 kişi kanalizasyondan çıktı

Açıklamada, "Bu olay da aynı kriterlere uyuyor, ancak NYPD, BM Genel Kurulu ve bölgenin hassasiyetini göz önünde bulundurularak federal ortaklarla birlikte ek güvenlik taramaları yürütüyor." ifadesine yer verildi.

New York'ta Netanyahu'nun oteli yakınında şüpheli olay: 3 kişi kanalizasyondan çıktı

NETANYAHU'NUN ABD YOLCULUĞU

Uçuş takip sitesi Flightradar24 verilerine göre, 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere sabah İsrail'den ayrılarak ABD'ye hareket eden Netanyahu'nun uçağı, UCM'ye taraf Avrupa ülkelerinin hava sahalarından geçti.

New York'ta Netanyahu'nun oteli yakınında şüpheli olay: 3 kişi kanalizasyondan çıktı

Netanyahu'nun uçağı, bir önceki ABD ziyaretinde olduğu gibi UCM'nin İsrail Başbakanı hakkındaki tutuklama kararına rağmen, Roma Statüsü'ne taraf olan Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Macron 'Gazze'deki manzara utanç verici' dedi, Netanyahu üstüne bile alınmadı
Netanyahu'yu sardı korkular! ABD'de kısa süre kalacak, Trump ile görüşme takvimde yok
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#new york
#binyamin netanyahu
#birleşmiş milletler
#uluslararası ceza mahkemesi
#New York Polis Departmanı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.