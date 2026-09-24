Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Yıldız isim için dikkat çeken plan ortaya çıktı

Bu yaz transfer döneminde kadrosunu Rafael Leao, Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu gibi 5 önemli isimle güçlendiren Galatasaray'da, giden oyuncular da büyük ses getirdi.

Özellikle son 4 sezonda elde edilen şampiyonluklarda başrol oynayan Mauro Icardi'nin takımdan ayrılışı geniş yankı uyandırırken, yaz ayı boyunca gündemden düşmeyen bir diğer isim ise Lucas Torreira oldu.

SALDIRI SONRASI YALNIZ HİSSETTİ

Sarı-kırmızılıların son 4 sezondaki başarılarında kilit rol oynayan 30 yaşındaki tecrübeli orta sahanın, geçtiğimiz aylarda uğradığı saldırı nedeniyle kendisini yalnız hissettiği ve bu süreçte takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürülmüştü. Adı Arjantin ekibi Boca Juniors ile de anılan Uruguaylı futbolcu için eski kulübü Fiorentina yaz boyunca nabız yoklamış ancak transfer noktalanamamıştı.

FIORENTINA'NIN OCUK PLANI VE PARATICI DETAYI

Çizme basınından FirenzeViola.it’in paylaştığı habere göre; Çizme temsilcisi Torreira sevdasından vazgeçmiş değil. İtalyan kulübünün Sportif Direktörü Fabio Paratici’nin, ağustos ayında yürütülen yoğun görüşme trafiğine rağmen sonuçlandırılamayan transfer için ocak ayındaki ara transfer döneminde resmi bir hamle daha yapacağı öğrenildi.

Yaz transfer tescil döneminde tecrübeli orta sahanın Fiorentina'ya gidişine baraj kuran isim ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk olmuştu. Başarılı çalıştırıcının sergilediği tutumla oyuncusunu takımda tuttuğu vurgulandı.

GALATASARAY'I İKNA EDECEK TEKLİF YOLDA

Orta saha hattına hem karakterli hem de oyunda denge kurabilecek nitelikte bir lider kazandırmak isteyen Fiorentina'nın, eski yıldızını kadroya katmakta oldukça ısrarcı olduğu ifade ediliyor. İtalyan yönetiminin, ocak ayında sarı-kırmızılı kurmayları ikna edecek seviyede cazip bir bonservis teklifiyle masaya oturması bekleniyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi müsabakada boy gösteren Lucas Torreira, skora 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen yetenekli futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.