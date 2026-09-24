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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:36

Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Yıldız isim için dikkat çeken plan ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'de hareketli bir yaz transfer dönemini geride bırakan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İtalyan basını, sarı-kırmızılı ekibin Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira için sürpriz bir iddiayı gündeme getirdi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Yıldız isim için dikkat çeken plan ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 15:36

Bu yaz transfer döneminde kadrosunu , Aleksey Batrakov, Deniz Gül, Lesley Ugochukwu ve El Chadaille Bitshiabu gibi 5 önemli isimle güçlendiren 'da, giden oyuncular da büyük ses getirdi. 

Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Yıldız isim için dikkat çeken plan ortaya çıktı

Özellikle son 4 sezonda elde edilen şampiyonluklarda başrol oynayan Mauro Icardi'nin takımdan ayrılışı geniş yankı uyandırırken, yaz ayı boyunca gündemden düşmeyen bir diğer isim ise oldu.

Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Yıldız isim için dikkat çeken plan ortaya çıktı

SALDIRI SONRASI YALNIZ HİSSETTİ

Sarı-kırmızılıların son 4 sezondaki başarılarında kilit rol oynayan 30 yaşındaki tecrübeli orta sahanın, geçtiğimiz aylarda uğradığı saldırı nedeniyle kendisini yalnız hissettiği ve bu süreçte takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öne sürülmüştü. Adı Arjantin ekibi Boca Juniors ile de anılan Uruguaylı futbolcu için eski kulübü yaz boyunca nabız yoklamış ancak transfer noktalanamamıştı.

Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Yıldız isim için dikkat çeken plan ortaya çıktı

FIORENTINA'NIN OCUK PLANI VE PARATICI DETAYI

Çizme basınından FirenzeViola.it’in paylaştığı habere göre; Çizme temsilcisi Torreira sevdasından vazgeçmiş değil. İtalyan kulübünün Sportif Direktörü Fabio Paratici’nin, ağustos ayında yürütülen yoğun görüşme trafiğine rağmen sonuçlandırılamayan transfer için ocak ayındaki ara transfer döneminde resmi bir hamle daha yapacağı öğrenildi.

Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Yıldız isim için dikkat çeken plan ortaya çıktı

Yaz transfer tescil döneminde tecrübeli orta sahanın Fiorentina'ya gidişine baraj kuran isim ise Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk olmuştu. Başarılı çalıştırıcının sergilediği tutumla oyuncusunu takımda tuttuğu vurgulandı.

GALATASARAY'I İKNA EDECEK TEKLİF YOLDA

Orta saha hattına hem karakterli hem de oyunda denge kurabilecek nitelikte bir lider kazandırmak isteyen Fiorentina'nın, eski yıldızını kadroya katmakta oldukça ısrarcı olduğu ifade ediliyor. İtalyan yönetiminin, ocak ayında sarı-kırmızılı kurmayları ikna edecek seviyede cazip bir bonservis teklifiyle masaya oturması bekleniyor.

Lucas Torreira Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Yıldız isim için dikkat çeken plan ortaya çıktı

Bu sezon Galatasaray formasıyla 7 resmi müsabakada boy gösteren Lucas Torreira, skora 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösterilen yetenekli futbolcunun sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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ETİKETLER
#galatasaray
#mauro icardi
#Lucas Torreira
#Futbol
#fiorentina
#Rafael Leao
#Spor
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