İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD seyahatinde 3 ülkenin hava sahasını kullandı

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İstanbul
Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'nda konuşurken başta Türkiye olmak üzere birçok ülke tarafından protesto edilerek adeta boş salona hitap eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, New York'ta istenmeyen adam oldu.
Binyamin Netahyahu'nun ABD'ye geliş yolculuğu da krize yol açtı. Netanyahu'yu taşıyan uçak, New York'un ana uluslararası havalimanları yerine konuşma yapacağı BM Genel Merkezi’ne yaklaşık 106 kilometre uzaklıkta yer alan New York Stewart International Airport'a (SWF) indi.
İsrail basını, Netanyahu'nun New York kent merkezindeki bir havalimanı yerine SWF’yi tercih etmesinde New York Belediye Başkanı Mamdani'nin kentteki havalimanlarında İsrail Başbakanı'nın uçağının beklemesine izin vermeyebileceği endişesinin etkili olduğunu yazmıştı.
Filght Radar’a göre, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) hakkında çıkardığı tutuklama kararına rağmen Netanyahu'nun uçağı ABD seyahati sırasında Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, Netanyahu'nun uçağının Fransız hava sahasından geçmesine izin verdiklerini doğrulayarak Confavreux, "Bu uluslararası hukuka tamamen uygundur." ifadesini kullandı.
Confavreux, daha önce de buna izin verdiklerini anımsatarak, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) kuran anlaşma olan Roma Statüsü'nün hakkında tutuklama kararı olan bir yolcu taşıyan devlet uçağının hava sahasını geçmesi konusunda taraf ülkelere "yükümlülük" getirmediğini savundu.
UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında 21 Kasım 2024'te tutuklama emri çıkarmıştı.
Fransa'nın bu hafta New York'a giden Netanyahu'yu taşıyan uçağın hava sahasından geçmesine izin vermesi, Fransız siyasetçilerin tepkisine neden olmuştu.