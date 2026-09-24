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Gündem
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 22:51

Fon soruşturmasında tutuklu sayısı artıyor: Gözaltındaki 21 şüpheliden 8'i tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen geniş çaplı soruşturmada yeni bir safhaya geçildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan 21 şüpheli nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 21 şüpheliden 8 kişinin tutuklanmasına karar verirken 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 11 şüphelinin ise hakimlikte işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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Fon soruşturmasında tutuklu sayısı artıyor: Gözaltındaki 21 şüpheliden 8'i tutuklandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 21:58
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 22:51

Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli, tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ

Fon soruşturmasında tutuklu sayısı artıyor: Gözaltındaki 21 şüpheliden 8'i tutuklandı

Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma yürütülüyor.
Gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından 21 şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Bilgi Okunma süresi 14 saniyeye düşürüldü.
Fon soruşturmasında tutuklu sayısı artıyor: Gözaltındaki 21 şüpheliden 8'i tutuklandı

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI, ÇAĞLAYAN'A SEVK EDİLDİLER

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından ’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından 21 şüpheli, tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Fon soruşturmasında hakimliğe sevk edilen 21 kişiden 8 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı. 11 kişinin işlemleri sürüyor

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ETİKETLER
#Sulh Ceza Hakimliği
#istanbul cumhuriyet başsavcılığı
#çağlayan
#sermaye piyasaları
#Terörizmin Finansmanı Ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu
#Gündem
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