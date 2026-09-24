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Dünya
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 21:06
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 22:49

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Birleşmiş Milletler'de protesto: Salon boşaldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda konuşmak üzere kürsüye çıktığı sırada protesto edildi. Çok sayıda ülke heyeti Gazze'de saldırıların sürmesine tepki amacıyla salondan dışarı çıktı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 21:06
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 22:49

Gazze soykırımının faili Başbakanı , Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’na katılmak üzere ’ye geldi. Diplomatik temaslarda bulunmadan 'na hareket eden Netanyahu kürsüye çıktığı an protesto edildi. Pek çok ülke temsilcisinin salonu boşalttığı görüldü.

HABERİN ÖZETİ

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Birleşmiş Milletler'de protesto: Salon boşaldı

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM 81. Genel Kurulu'nda konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada pek çok ülke temsilcisi tarafından protesto edilerek salon terk edildi.
Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten bu yana BM Genel Kurulu'nda 3. kez protesto edildi ve BM Genel Merkezi çevresinde de karşıtı gösteriler düzenlendi.
Aralarında Türkiye, Tunus, Suudi Arabistan, Katar, Senegal, Pakistan, Sudan, İran ve Endonezya'nın bulunduğu onlarca ülke Netanyahu kürsüye çıkarken salonu terk etti.
İspanya, Güney Afrika, Kuveyt, Fas, Nijerya ve Brezilya gibi onlarca ülke salona hiç gelmedi.
Genel Kurul'daki misafir locası İsrail destekçileriyle dolduruldu ve Netanyahu'ya alkışlar eşliğinde tezahürat yapıldı.
İsrail basınındaki haberlerde Netanyahu'nun New York temaslarının kısa süreceği ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme planlanmadığı aktarıldı.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Birleşmiş Milletler'de protesto: Salon boşaldı

7 EKİM'DEN BU YANA 3. PROTESTO

Böylelikle Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten bu yana BM Genel Kurulu'nda 3. kez protesto edilirken, 'taki BM Genel Merkezi çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri altında İsrail Başbakanı karşıtı gösteriler düzenlendi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Birleşmiş Milletler'de protesto: Salon boşaldı

BM'de görevli güvenlik güçleri ise salonda herhangi bir sorun yaşanmaması için Netanyahu’nun konuşması boyunca tetikte kaldı. Güvenlik güçleri Netanyahu konuşurken, gazetecilerin bulunduğu salonları da tek tek gezdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Birleşmiş Milletler'de protesto: Salon boşaldı

SALONU TERK EDEN ÜLKELER

Aralarında Türkiye, Tunus, Suudi Arabistan, Katar, Senegal, Pakistan, Sudan, İran ve Endonezya'nın da bulunduğu onlarca ülke, Netanyahu kürsüye çıkarken salonu terk etti.

Diğer taraftan İspanya, Güney Afrika, Kuveyt, Fas, Nijerya, Brezilya gibi onlarca ülke ise salona hiç gelmedi.

Genel Kurul'daki misafir locasının ise İsrail destekçileriyle doldurulduğu, alkışlar eşliğinde Netanyahu'ya tezahürat yapıldığı duyuldu.

NEW YORK SOKAKLARINDA DA PROTESTO SÜRDÜ

New York sokaklarında İsrail'in saldırılarını protesto eden göstericiler, "İsrail'i silahlandırmayı sonlandırın, Gazze'nin yaşamasına izin verin" sloganını atarken, "Soykırıma son verin", "İnsanları finanse edin, savaşı değil" yazılı pankartlar taşıdı.

EN KISA ABD ZİYARETİ: TRUMP İLE GÖRÜŞMEYECEK 

İsrail basınında yer alan haberlerde, Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında görüşme planlanmadığı ve İsrail Başbakanı’nın New York temaslarının alışılmadık derecede kısa süreceği belirtildi.

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#israil
#new york
#ABD
#binyamin netanyahu
#Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
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