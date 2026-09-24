Gazze soykırımının faili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye geldi. Diplomatik temaslarda bulunmadan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hareket eden Netanyahu kürsüye çıktığı an protesto edildi. Pek çok ülke temsilcisinin salonu boşalttığı görüldü.

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HABERİN ÖZETİ İsrail Başbakanı Netanyahu'ya Birleşmiş Milletler'de protesto: Salon boşaldı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM 81. Genel Kurulu'nda konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada pek çok ülke temsilcisi tarafından protesto edilerek salon terk edildi. Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten bu yana BM Genel Kurulu'nda 3. kez protesto edildi ve BM Genel Merkezi çevresinde de karşıtı gösteriler düzenlendi. Aralarında Türkiye, Tunus, Suudi Arabistan, Katar, Senegal, Pakistan, Sudan, İran ve Endonezya'nın bulunduğu onlarca ülke Netanyahu kürsüye çıkarken salonu terk etti. İspanya, Güney Afrika, Kuveyt, Fas, Nijerya ve Brezilya gibi onlarca ülke salona hiç gelmedi. Genel Kurul'daki misafir locası İsrail destekçileriyle dolduruldu ve Netanyahu'ya alkışlar eşliğinde tezahürat yapıldı. İsrail basınındaki haberlerde Netanyahu'nun New York temaslarının kısa süreceği ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme planlanmadığı aktarıldı.

7 EKİM'DEN BU YANA 3. PROTESTO

Böylelikle Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten bu yana BM Genel Kurulu'nda 3. kez protesto edilirken, New York'taki BM Genel Merkezi çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri altında İsrail Başbakanı karşıtı gösteriler düzenlendi.

BM'de görevli güvenlik güçleri ise salonda herhangi bir sorun yaşanmaması için Netanyahu’nun konuşması boyunca tetikte kaldı. Güvenlik güçleri Netanyahu konuşurken, gazetecilerin bulunduğu salonları da tek tek gezdi.

SALONU TERK EDEN ÜLKELER

Aralarında Türkiye, Tunus, Suudi Arabistan, Katar, Senegal, Pakistan, Sudan, İran ve Endonezya'nın da bulunduğu onlarca ülke, Netanyahu kürsüye çıkarken salonu terk etti.

Diğer taraftan İspanya, Güney Afrika, Kuveyt, Fas, Nijerya, Brezilya gibi onlarca ülke ise salona hiç gelmedi.

Genel Kurul'daki misafir locasının ise İsrail destekçileriyle doldurulduğu, alkışlar eşliğinde Netanyahu'ya tezahürat yapıldığı duyuldu.

NEW YORK SOKAKLARINDA DA PROTESTO SÜRDÜ

New York sokaklarında İsrail'in saldırılarını protesto eden göstericiler, "İsrail'i silahlandırmayı sonlandırın, Gazze'nin yaşamasına izin verin" sloganını atarken, "Soykırıma son verin", "İnsanları finanse edin, savaşı değil" yazılı pankartlar taşıdı.

EN KISA ABD ZİYARETİ: TRUMP İLE GÖRÜŞMEYECEK

İsrail basınında yer alan haberlerde, Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında görüşme planlanmadığı ve İsrail Başbakanı’nın New York temaslarının alışılmadık derecede kısa süreceği belirtildi.