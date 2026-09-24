CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan Mansur Yavaş cevabı: Kendilerine sorun

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İstanbul
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK'nın ardından açıklamalarda bulundu. Ülke gündemi ile dış politikayı değerlendirdiklerini söyleyen Sarı, Şanlıurfa’da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Sarı, "Terörsüz Türkiye'nin sadece Türkiye sınırları içinde değil, Suriye'de, Irak'ta ve bütün çevre ülkelerde olumlu sonuçlar vermeye başladığını görüyoruz. Bu süreci önemsiyoruz ama bu sürecin içeride de hızlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bizler bu meselenin kesin bir biçimde çözüme kavuşabilmesi için sadece devletin bekası ve güvenlik ekseninde görülmesinden öte, çok boyutlu bir biçimde kültürel boyutuyla, ekonomik boyutuyla, kalkınma boyutuyla ele alması ve zenginleşmesi gerektiğine de inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yeni Parti ile iş birliği meselesini önemsediklerini dile getiren Sarı, aynı özeni Yeni Parti tarafından göremediğini söyledi. Sarı, "Özgür Özer diyor ki, ‘Ne iş birliği kardeşim? Butlan Sözcüsünün söylediği sözü gerçekle temas eden bir tarafı yok. Bizim butlanla seçilmemişle, atanmışla, yapılacak bir iş birliğimiz yok. Böyle bir iş birliğimiz de olmadı.’ Genel Başkan'ın kamuoyunun karşısına çıkıp, gerçekleri çarpıtıp, yalan söylediğine inanmak istemiyorum" şeklinde konuştu.
Sarı, Yeni Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün ile iletişimde olduğunu belirterek, iş birliğine ilerleyen süreçte ihtiyaç duyulacağına dikkati çekti. Sarı, Özgür Özel’in açıklamalarına ilişkin, "Özgür Özel, ya yalan söylüyor, ki ben yalan söylediğine inanmak istemiyorum, ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok. O zaman da ortada büyük bir zafiyet var benim için. Dolayısıyla kimse kamuoyunu yanıltmasın, kimse kamuoyunu kandırmasın. Bu birlikte hareket etme duygusu önemlidir, değerlidir. Buna ihtiyaç duyacağız. Önümüzdeki günlerde bu bizim için çok daha büyük bir ihtiyaca dönüşebilir. Kimse bu zemine zarar vermesin" açıklamasında bulundu.
Yarın başlayacak ve 3 gün sürecek Abant kampının gündemine ilişkin de MYK’de istişare yaptıklarını aktaran Sarı, çalışmalarında hem parlamento gündemine ilişkin, hem de parti gündemine ilişkin yol haritalarının değerlendirileceğini ifade etti.
Sarı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa etmesine ilişkin soru üzerine, "Ben bu konuyla ilgili değerlendirme yapmak istemem. Belediye Başkanları bağımsız olarak da yoluna devam edebilir. Başka siyasal bozukluklar da çıkabilir. Bu konu onları ilgilendirir, onların vereceği bir karardır. Kendilerine sorun, muhatapları kendileri. Bu konuyla ilgili değerlendirme yapmak istemiyorum" dedi.