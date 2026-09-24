CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.

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HABERİN ÖZETİ CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan Mansur Yavaş cevabı: Kendilerine sorun Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP MYK sonrası parti sözcüsü Müslim Sarı, ülke gündemi, terörsüz Türkiye süreci, Yeni Parti ile iş birliği tartışmaları ve Mansur Yavaş'ın istifasına dair açıklamalarda bulundu. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Şanlıurfa'daki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Sarı, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin bölgede olumlu sonuçlar verdiğini belirterek meselenin sadece güvenlik ekseninde değil; kültürel, ekonomik ve kalkınma boyutlarıyla ele alınması gerektiğini söyledi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in iş birliği iddialarını reddeden sözlerine tepki gösteren Sarı, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün ile iletişimde olduğunu ifade etti. Yarın başlayacak ve 3 gün sürecek Abant kampında parlamento ve parti gündemine ilişkin yol haritalarının değerlendirileceği aktarıldı. Mansur Yavaş'ın istifasına yönelik soruya Sarı, değerlendirme yapmak istemediğini, belediye başkanlarının bağımsız olarak da yollarına devam edebileceğini ve kararın kendilerini ilgilendirdiğini belirtti.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, MYK'nın ardından açıklamalarda bulundu. Ülke gündemi ile dış politikayı değerlendirdiklerini söyleyen Sarı, Şanlıurfa’da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE BÜTÜN ÇEVRE ÜLKELERDE OLUMLU SONUÇLAR VERİYOR"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Sarı, "Terörsüz Türkiye'nin sadece Türkiye sınırları içinde değil, Suriye'de, Irak'ta ve bütün çevre ülkelerde olumlu sonuçlar vermeye başladığını görüyoruz. Bu süreci önemsiyoruz ama bu sürecin içeride de hızlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bizler bu meselenin kesin bir biçimde çözüme kavuşabilmesi için sadece devletin bekası ve güvenlik ekseninde görülmesinden öte, çok boyutlu bir biçimde kültürel boyutuyla, ekonomik boyutuyla, kalkınma boyutuyla ele alması ve zenginleşmesi gerektiğine de inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN YALAN SÖYLEDİĞİNE İNANMAK İSTEMİYORUM"

Yeni Parti ile iş birliği meselesini önemsediklerini dile getiren Sarı, aynı özeni Yeni Parti tarafından göremediğini söyledi. Sarı, "Özgür Özer diyor ki, ‘Ne iş birliği kardeşim? Butlan Sözcüsünün söylediği sözü gerçekle temas eden bir tarafı yok. Bizim butlanla seçilmemişle, atanmışla, yapılacak bir iş birliğimiz yok. Böyle bir iş birliğimiz de olmadı.’ Genel Başkan'ın kamuoyunun karşısına çıkıp, gerçekleri çarpıtıp, yalan söylediğine inanmak istemiyorum" şeklinde konuştu.



Sarı, Yeni Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün ile iletişimde olduğunu belirterek, iş birliğine ilerleyen süreçte ihtiyaç duyulacağına dikkati çekti. Sarı, Özgür Özel’in açıklamalarına ilişkin, "Özgür Özel, ya yalan söylüyor, ki ben yalan söylediğine inanmak istemiyorum, ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok. O zaman da ortada büyük bir zafiyet var benim için. Dolayısıyla kimse kamuoyunu yanıltmasın, kimse kamuoyunu kandırmasın. Bu birlikte hareket etme duygusu önemlidir, değerlidir. Buna ihtiyaç duyacağız. Önümüzdeki günlerde bu bizim için çok daha büyük bir ihtiyaca dönüşebilir. Kimse bu zemine zarar vermesin" açıklamasında bulundu.

"MANSUR YAVAŞ'LA İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPMAK İSTEMİYORUM"

Yarın başlayacak ve 3 gün sürecek Abant kampının gündemine ilişkin de MYK’de istişare yaptıklarını aktaran Sarı, çalışmalarında hem parlamento gündemine ilişkin, hem de parti gündemine ilişkin yol haritalarının değerlendirileceğini ifade etti.

Sarı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın CHP’den istifa etmesine ilişkin soru üzerine, "Ben bu konuyla ilgili değerlendirme yapmak istemem. Belediye Başkanları bağımsız olarak da yoluna devam edebilir. Başka siyasal bozukluklar da çıkabilir. Bu konu onları ilgilendirir, onların vereceği bir karardır. Kendilerine sorun, muhatapları kendileri. Bu konuyla ilgili değerlendirme yapmak istemiyorum" dedi.