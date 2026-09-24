Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Politika
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 21:03
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 01:11

CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan Mansur Yavaş cevabı: Kendilerine sorun

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda CHP'den istifa eden ABB Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili soruya "Değerlendirme yapmak istemiyorum." deyip "Kendilerine sorun." cevabını verdi.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İHA,AA
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 21:03
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 01:11

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı CHP Genel Başkanı başkanlığında toplandı. 

HABERİN ÖZETİ

CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan Mansur Yavaş cevabı: Kendilerine sorun

Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.
Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP MYK sonrası parti sözcüsü Müslim Sarı, ülke gündemi, terörsüz Türkiye süreci, Yeni Parti ile iş birliği tartışmaları ve Mansur Yavaş'ın istifasına dair açıklamalarda bulundu.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Şanlıurfa'daki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sarı, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin bölgede olumlu sonuçlar verdiğini belirterek meselenin sadece güvenlik ekseninde değil; kültürel, ekonomik ve kalkınma boyutlarıyla ele alınması gerektiğini söyledi.
Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in iş birliği iddialarını reddeden sözlerine tepki gösteren Sarı, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün ile iletişimde olduğunu ifade etti.
Yarın başlayacak ve 3 gün sürecek Abant kampında parlamento ve parti gündemine ilişkin yol haritalarının değerlendirileceği aktarıldı.
Mansur Yavaş'ın istifasına yönelik soruya Sarı, değerlendirme yapmak istemediğini, belediye başkanlarının bağımsız olarak da yollarına devam edebileceğini ve kararın kendilerini ilgilendirdiğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 38 saniyeye düşürüldü.

CHP Sözcüsü , MYK'nın ardından açıklamalarda bulundu. Ülke gündemi ile dış politikayı değerlendirdiklerini söyleyen Sarı, Şanlıurfa’da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE BÜTÜN ÇEVRE ÜLKELERDE OLUMLU SONUÇLAR VERİYOR"

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de değerlendirmede bulunan Sarı, "Terörsüz Türkiye'nin sadece Türkiye sınırları içinde değil, Suriye'de, Irak'ta ve bütün çevre ülkelerde olumlu sonuçlar vermeye başladığını görüyoruz. Bu süreci önemsiyoruz ama bu sürecin içeride de hızlandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Bizler bu meselenin kesin bir biçimde çözüme kavuşabilmesi için sadece devletin bekası ve güvenlik ekseninde görülmesinden öte, çok boyutlu bir biçimde kültürel boyutuyla, ekonomik boyutuyla, kalkınma boyutuyla ele alması ve zenginleşmesi gerektiğine de inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan Mansur Yavaş cevabı: Kendilerine sorun

"ÖZGÜR ÖZEL'İN YALAN SÖYLEDİĞİNE İNANMAK İSTEMİYORUM"

Yeni Parti ile iş birliği meselesini önemsediklerini dile getiren Sarı, aynı özeni Yeni Parti tarafından göremediğini söyledi. Sarı, "Özgür Özer diyor ki, ‘Ne iş birliği kardeşim? Butlan Sözcüsünün söylediği sözü gerçekle temas eden bir tarafı yok. Bizim butlanla seçilmemişle, atanmışla, yapılacak bir iş birliğimiz yok. Böyle bir iş birliğimiz de olmadı.’ Genel Başkan'ın kamuoyunun karşısına çıkıp, gerçekleri çarpıtıp, yalan söylediğine inanmak istemiyorum" şeklinde konuştu.

Sarı, Yeni Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün ile iletişimde olduğunu belirterek, iş birliğine ilerleyen süreçte ihtiyaç duyulacağına dikkati çekti. Sarı, ’in açıklamalarına ilişkin, "Özgür Özel, ya yalan söylüyor, ki ben yalan söylediğine inanmak istemiyorum, ya da kendi genel başkan yardımcısının ne yaptığından haberi yok. O zaman da ortada büyük bir zafiyet var benim için. Dolayısıyla kimse kamuoyunu yanıltmasın, kimse kamuoyunu kandırmasın. Bu birlikte hareket etme duygusu önemlidir, değerlidir. Buna ihtiyaç duyacağız. Önümüzdeki günlerde bu bizim için çok daha büyük bir ihtiyaca dönüşebilir. Kimse bu zemine zarar vermesin" açıklamasında bulundu.

"MANSUR YAVAŞ'LA İLGİLİ DEĞERLENDİRME YAPMAK İSTEMİYORUM"

Yarın başlayacak ve 3 gün sürecek Abant kampının gündemine ilişkin de MYK’de istişare yaptıklarını aktaran Sarı, çalışmalarında hem parlamento gündemine ilişkin, hem de parti gündemine ilişkin yol haritalarının değerlendirileceğini ifade etti.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı'dan Mansur Yavaş cevabı: Kendilerine sorun

Sarı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ’ın CHP’den istifa etmesine ilişkin soru üzerine, "Ben bu konuyla ilgili değerlendirme yapmak istemem. Belediye Başkanları bağımsız olarak da yoluna devam edebilir. Başka siyasal bozukluklar da çıkabilir. Bu konu onları ilgilendirir, onların vereceği bir karardır. Kendilerine sorun, muhatapları kendileri. Bu konuyla ilgili değerlendirme yapmak istemiyorum" dedi.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mansur Yavaş'tan istifa sonrası yeni açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığı iddiasına cevap verdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mansur Yavaş'ın istifasına Devlet Bahçeli'den sert tepki
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Özgür Özel
#Mansur Yavaş
#kemal kılıçdaroğlu
#Müslim Sarı
#Chp Merkez Yönetim Kurulu
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.