İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul açılış haftası toplantıları çerçevesinde geldiği New York'ta Fox News'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan barış mesajı: ABD ile anlaşmaya istekliyiz İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta Fox News'e savaş istemediklerini ve ABD ile anlaşmaya istekli olduklarını belirten açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, savaş peşinde olmadıklarını, savaşın kendilerine dayatıldığını ve savaşı sona erdirme tercihini ABD'nin yapması gerektiğini söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlıklar nedeniyle çöken haziran ayı mutabakatına atıfta bulunarak, Donald Trump ile varılan anlaşma temelinde Washington ile ilerlemeye istekli olduklarını belirtti. İran'ın uluslararası hukuk ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) kapsamındaki yükümlülüklerine uyacağını ifade etti. Husilerin kendi eylemlerinden sorumlu olduğunu ve İran'dan talimat almadığını kaydetti. Mücteba Hamaney ile yaklaşık bir ay önce bizzat görüştüğünü, 7 saat vakit geçirdiğini ve sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.

"SAVAŞ PEŞİNDE DEĞİLİZ"

İran'ın savaşı mı yoksa bir anlaşmayı mı tercih ettiği sorulan Pezeşkiyan, "Biz savaşı seçmiyoruz, savaş bize dayatıldı, savaş peşinde değiliz." ifadelerine yer verdi.

ANLAŞMA SİNYALİ

Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'ndaki anlaşmazlıklar nedeniyle çöken ancak öncesinde 60 gün içinde nihai bir barış anlaşması yapılmasını öngören haziran ayı mutabakatına atıfta bulunarak, Tahran'ın Washington ile bir anlaşma doğrultusunda ilerlemeye istekli olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki gerilim sürerken ılımlı açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı, "Başkanınızla (Donald Trump) bir anlaşmaya varmıştık. Buna dayanarak, ilerlemeye istekliyiz ve hala bunu arzuluyoruz." diye ekledi. Pezeşkiyan, savaşı sona erdirip erdirmeme konusunda tercihi yapması gereken tarafın ABD olduğunu söyledi.

"HUSİLER BİZDEN TALİMAT ALMIYOR"

İran'ın uluslararası hukuk ve Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması (NPT) kapsamındaki yükümlülüklerine uyacağını belirten Pezeşkiyan, Yemen'deki Husilerle ilgili konuda ise "Husiler kendi eylemlerinden sorumludur. Bizden talimat almıyorlar." dedi.

MÜCTEBA HAMANEY YAŞIYOR MU?

Pezeşkiyan, hayatta olup olmadığı merak edilen İranlı lider Mücteba Hamaney ile yaklaşık bir ay önce ''bizzat'' görüştüğünü ve 7 saat kadar vakit geçirdiğini ve sağlık durumunun "gayet iyi" olduğunu kaydetti.