AK Parti Balıkesir Milletvekili ve AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Ali Taylan Öztaylan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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HABERİN ÖZETİ Siyasette şaşırtan benzerlik: CHP'den istifa eden Özgür Özel AK Parti'ye üye oldu CHP'den istifa eden Özgür Özel isimli bir vatandaş AK Parti'ye üye oldu. Gelişmeyi AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Taylan Öztaylan sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşılan videoda Özgür Özel'in üyelik işlemlerini tamamlayıp parti rozetini taktığı görüldü. Özgür Özel'e parti rozetini AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Göksel Karlahan taktı. Özel, Ali Taylan Öztaylan'ın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini dile getirdi.

ÖZGÜR ÖZEL AK PARTİ'YE KATILDI

AK Partili Öztaylan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Özgür Özel isimli bir vatandaşın AK Parti'ye üye olduğunu duyurdu.

Paylaşılan videoda Özel'in üyelik işlemlerini tamamladığı ve parti rozetini taktığı görüldü.

Rozetini AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Göksel Karlahan'ın taktığı Özgür Özel, Öztaylan'ın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti aktararak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini dile getirdi.

https://x.com/oztaylan/status/2102781961370563025

AK Parti'nin yeni üyesinin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile isim benzerliği ise şaşırttı.