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Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 07:06
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 07:17

Siyasette şaşırtan benzerlik: CHP'den istifa eden Özgür Özel AK Parti'ye üye oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 'Özgür Özel' isimli bir vatandaş, CHP'den istifa edip AK Parti'ye üye oldu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile isim benzerliği görenleri şaşırtan Özel, AK Parti Bandırma İlçe Başkanlığında düzenlenen törenle parti rozetini taktı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Siyasette şaşırtan benzerlik: CHP'den istifa eden Özgür Özel AK Parti'ye üye oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 07:06
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 07:17

Balıkesir Milletvekili ve AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Ali Taylan Öztaylan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Siyasette şaşırtan benzerlik: CHP'den istifa eden Özgür Özel AK Parti'ye üye oldu

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
CHP'den istifa eden Özgür Özel isimli bir vatandaş AK Parti'ye üye oldu.
Gelişmeyi AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Taylan Öztaylan sosyal medya hesabından duyurdu.
Paylaşılan videoda Özgür Özel'in üyelik işlemlerini tamamlayıp parti rozetini taktığı görüldü.
Özgür Özel'e parti rozetini AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Göksel Karlahan taktı.
Özel, Ali Taylan Öztaylan'ın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini dile getirdi.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

ÖZGÜR ÖZEL AK PARTİ'YE KATILDI

AK Partili Öztaylan, 'nden (CHP) istifa eden isimli bir vatandaşın AK Parti'ye üye olduğunu duyurdu.

Siyasette şaşırtan benzerlik: CHP'den istifa eden Özgür Özel AK Parti'ye üye oldu

Paylaşılan videoda Özel'in üyelik işlemlerini tamamladığı ve parti rozetini taktığı görüldü.

Siyasette şaşırtan benzerlik: CHP'den istifa eden Özgür Özel AK Parti'ye üye oldu

Rozetini AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Göksel Karlahan'ın taktığı Özgür Özel, Öztaylan'ın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti aktararak, Cumhurbaşkanı 'a olan sevgisini dile getirdi.

https://x.com/oztaylan/status/2102781961370563025

AK Parti'nin yeni üyesinin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile isim benzerliği ise şaşırttı.

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ETİKETLER
#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#Özgür Özel
#Cumhuriyet Halk Partisi
#Ali Taylan Öztaylan
#Politika
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