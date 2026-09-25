Siyasette şaşırtan benzerlik: CHP'den istifa eden Özgür Özel AK Parti'ye üye oldu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
AK Parti Balıkesir Milletvekili ve AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Ali Taylan Öztaylan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
AK Partili Öztaylan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa eden Özgür Özel isimli bir vatandaşın AK Parti'ye üye olduğunu duyurdu.
Paylaşılan videoda Özel'in üyelik işlemlerini tamamladığı ve parti rozetini taktığı görüldü.
Rozetini AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Göksel Karlahan'ın taktığı Özgür Özel, Öztaylan'ın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti aktararak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini dile getirdi.
https://x.com/oztaylan/status/2102781961370563025
AK Parti'nin yeni üyesinin Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile isim benzerliği ise şaşırttı.