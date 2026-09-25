AK Parti yeni anayasa için siyasi parti turlarına başlıyor

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İstanbul
Yıllardır Türk siyasetinin gündeminde olan yeni anayasa çalışmaları kapsamında hazırlıklar devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla oluşturulan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Anayasa Komisyonu, çalışmalarında sona geldi.
20’yi aşkın yapılan toplantılar sonucunda bir anayasa siyaset belgesi hazırlandı. Belgenin önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması planlanıyor.
AK Parti kaynakları, yapılacak sunum sonrası siyasi parti ziyaretlerinin son durumunun netleşeceğine dikkati çekiyor. AK Partili kurmaylar uzlaşı ortamının yakalanması durumunda bir hafta içinde anayasa metninin vücut bulabileceğini ifade ediyor.
Geçmiş dönemlerde muhalefetle 60 madde üzerinde uzlaşma sağlandığını hatırlatan kaynaklar “Biz başkanlık sisteminden yanayız. 8 yıldır uygulanan modelde düzelecek taraflar olabilir, onu da muhalefetle birlikte yaparız. Ama bu revizyon filan değil. Uygulamada aksayan yönler gözden geçirilir” diyor.