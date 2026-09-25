Yıllardır Türk siyasetinin gündeminde olan yeni anayasa çalışmaları kapsamında hazırlıklar devam ediyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AK Parti yeni anayasa için siyasi parti turlarına başlıyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Anayasa Komisyonu, hazırladığı anayasa siyaset belgesini önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. Komisyonun başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapıyor. 20'yi aşkın toplantı sonucunda bir anayasa siyaset belgesi hazırlandı. Belge, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. AK Parti kaynakları, uzlaşı ortamı yakalanırsa anayasa metninin bir hafta içinde vücut bulabileceğini belirtiyor. AK Parti, başkanlık sisteminden yana olduğunu ve sekiz yıldır uygulanan modelde düzeltilmesi gereken tarafları muhalefetle birlikte yapabileceğini ifade ediyor.

KOMİSYON ÇALIŞMALARINDA SONA DOĞRU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla oluşturulan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Anayasa Komisyonu, çalışmalarında sona geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNUM YAPILACAK

20’yi aşkın yapılan toplantılar sonucunda bir anayasa siyaset belgesi hazırlandı. Belgenin önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması planlanıyor.

SİYASİ PARTİ TURU BAŞLIYOR

AK Parti kaynakları, yapılacak sunum sonrası siyasi parti ziyaretlerinin son durumunun netleşeceğine dikkati çekiyor. AK Partili kurmaylar uzlaşı ortamının yakalanması durumunda bir hafta içinde anayasa metninin vücut bulabileceğini ifade ediyor.

AK PARTİ BAŞKANLIK SİSTEMİNDEN YANA

Geçmiş dönemlerde muhalefetle 60 madde üzerinde uzlaşma sağlandığını hatırlatan kaynaklar “Biz başkanlık sisteminden yanayız. 8 yıldır uygulanan modelde düzelecek taraflar olabilir, onu da muhalefetle birlikte yaparız. Ama bu revizyon filan değil. Uygulamada aksayan yönler gözden geçirilir” diyor.