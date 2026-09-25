Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 04:59
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 05:21

AK Parti yeni anayasa için siyasi parti turlarına başlıyor

Anayasa Komisyonu çalışmalarında son aşamaya gelindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan toplantıların neticesinde anayasa siyaset belgesi hazırlandı. Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yaptıktan sonra AK Parti'nin siyasi parti ziyaretlerine başlayacağı öğrenildi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
AK Parti yeni anayasa için siyasi parti turlarına başlıyor
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 04:59
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 05:21

Yıllardır Türk siyasetinin gündeminde olan yeni anayasa çalışmaları kapsamında hazırlıklar devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ

AK Parti yeni anayasa için siyasi parti turlarına başlıyor

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Anayasa Komisyonu, hazırladığı anayasa siyaset belgesini önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak.
Komisyonun başkanlığını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapıyor.
20'yi aşkın toplantı sonucunda bir anayasa siyaset belgesi hazırlandı.
Belge, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.
AK Parti kaynakları, uzlaşı ortamı yakalanırsa anayasa metninin bir hafta içinde vücut bulabileceğini belirtiyor.
AK Parti, başkanlık sisteminden yana olduğunu ve sekiz yıldır uygulanan modelde düzeltilmesi gereken tarafları muhalefetle birlikte yapabileceğini ifade ediyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

KOMİSYON ÇALIŞMALARINDA SONA DOĞRU

Cumhurbaşkanı ’ın talimatıyla oluşturulan Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığındaki , çalışmalarında sona geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SUNUM YAPILACAK

20’yi aşkın yapılan toplantılar sonucunda bir anayasa siyaset belgesi hazırlandı. Belgenin önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulması planlanıyor.

AK Parti yeni anayasa için siyasi parti turlarına başlıyor

SİYASİ PARTİ TURU BAŞLIYOR

kaynakları, yapılacak sunum sonrası siyasi parti ziyaretlerinin son durumunun netleşeceğine dikkati çekiyor. AK Partili kurmaylar uzlaşı ortamının yakalanması durumunda bir hafta içinde anayasa metninin vücut bulabileceğini ifade ediyor.

AK Parti yeni anayasa için siyasi parti turlarına başlıyor

AK PARTİ BAŞKANLIK SİSTEMİNDEN YANA

Geçmiş dönemlerde muhalefetle 60 madde üzerinde uzlaşma sağlandığını hatırlatan kaynaklar “Biz başkanlık sisteminden yanayız. 8 yıldır uygulanan modelde düzelecek taraflar olabilir, onu da muhalefetle birlikte yaparız. Ama bu revizyon filan değil. Uygulamada aksayan yönler gözden geçirilir” diyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mehmet Uçum'dan yeni anayasa için çok net mesaj: "Artık kaçınılmaz"
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#Cevdet Yılmaz
#Anayasa Komisyonu
#Başkanlık Sistemi
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.