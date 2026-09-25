25 Eylül 2026 altın fiyatları | Altında 'cuma' sürprizi: Fiyatlar yükselişe geçti

Altın fiyatları 25 Eylül Cuma gününü sınırlı yükselişle açtı. Günlerdir değer kaybeden altın toparlanma sinyali verdi. Ons altın günü 4.287,56 dola seviyesinden açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 25 Eylül 2026 altın fiyatları...