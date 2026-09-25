ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında ABD’ye 3 günlük ziyarette bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Beyaz Saray'da ağırladı. Çin lideri Şi, iki ülke arasındaki ilişkilerden Tayvan ve İran krizine kadar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ ABD-Çin ilişkilerinde tarihi dönüm noktası! Anlaşma resmen açıklandı ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında ABD'ye gelen Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Beyaz Saray'da ikili ilişkiler, ticaret, Tayvan ve uluslararası krizlerin ele alındığı bir görüşme gerçekleştirdi. Çin lideri Şi, iki ülkenin ekonomi ve ticaret heyetlerinin yeni bir ortak düzenlemede anlaştıklarını duyurdu. Şi Cinping, Tayvan konusunda ülkesinin tutumunu yineleyerek Washington'a doğru duruş sergileme çağrısında bulundu ve İran ile ABD'nin müzakerelere dönerek nükleer sorun dahil kapsamlı bir anlaşmaya varmalarını dilediğini belirtti. Yapay zeka alanında iş birliği çağrısı yapan Şi, teknolojinin kötüye kullanımının birlikte önlenebileceğini ve insan kontrolünün korunması gerektiğini vurguladı. İlişkilerin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu belirten Donald Trump, Şi Cinping'e Amerikalı bir sanatçı tarafından yapılan bronz kartal heykeli hediye etti. Şi Cinping, görüşmenin stratejik istikrar temelli ilişkilere yeni bir boyut kazandırdığını ve 6 aydan kısa süredeki karşılıklı ziyaretlerin tarihi bir gelişme olduğunu ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi ile Başkan Trump, Beyaz Saray'da heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

ÇİNLİ LİDER TİCARET ANLAŞMASINI DUYURDU

Şi, iki ülkenin ekonomi ve ticaret heyetleri arasındaki istişarelerde yeni bir ortak düzenlemede anlaştıklarını, bunun iki ülke halkları, endüstrileri ve küresel ekonomi için iyi haber olduğunu belirtti.

İş birliğinin iki yönlü bir süreç olduğunu ifade eden Şi, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarının iş birliği konularının listesinin genişletilmesi ve sorun oluşturan konuların listesinin kısaltılmasına bağlı olduğunu vurguladı.

TAYVAN MESELESİNDE ÇİZGİYİ ÇEKTİ

Tayvan konusunda ülkesinin tutumunu yineleyerek, bu sorunun ulusal birliği ve toprak bütünlüğünü ilgilendirdiğini dile getiren Şi, Washington yönetimine, "Tayvan'ın bağımsızlığı" konusunda doğru duruşa sahip olma, Çin-ABD stratejik iş birliği ve ikili ilişkilerin gelişiminin temelini koruma çağrısında bulundu.

İRAN İLE MÜZAKERE ÇAĞRISI

İki lider, Orta Doğu, Ukrayna ve Kore Yarımadası'ndaki durum gibi uluslararası ve bölgesel kriz konularında da görüş alışverişinde bulundu.

ABD ve İran'ın sorunları diyalog ve müzakere ile çözme yoluna geri dönerek nükleer sorun dahil kapsamlı bir anlaşmaya ulaşmalarını ve en kısa sürede barışa kavuşmalarını dilediklerini ifade eden Şi, "Çin, tüm ülkelerin egemenliğine ve güvenliğine saygı gösterilmesi gerektiğini savunuyor. Gerilimi düşürmek üzere daima yapıcı rol oynuyoruz ve tüm tarafları barışçı yola bağlı kalarak müzakerelerin ivmesini sürdürmeye teşvik ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

YAPAY ZEKA ALANINDA İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİ

Şi, yapay zeka alanında büyük güçler olan Çin ve ABD'nin, bu alanda rekabetin yanında iş birliği de yapabileceğine işaret ederek, "Her iki taraf da birbirine karşı savunmacı davranmak yerine karşılıklı güçlü oldukları yönleri öne çıkarabilir. Yapay zeka konusunda diyaloğu sürdürebilir, riskleri ve faydalarına dair görüş alışverişinde bulunabilir ve kötüye kullanımını birlikte önleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Çin lideri, yapay zeka teknolojisinde insan kontrolünün korunması, insan merkezli ve iyiliksever bir yaklaşıma bağlı kalınması ve yapay zekanın insan ilerlemesine hizmet etmesinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

TRUMP: İLİŞKİLERİMİZ HİÇ OLMADIĞI KADAR İYİ

İki lider daha sonra ABD Başkanı Trump'ın Çin Devlet Başkanı Şi onuruna Beyaz Saray'da verdiği akşam yemeğine geçti.

ABD ile Çin arasındaki ilişkilerin son dönemde "iyileştiğini" vurgulayıp iki ülke arasındaki ilişkilerden övgüyle bahseden Trump, "İki ülkenin liderleri olarak, Devlet Başkanı Şi ve ben, farklı sistemleri temsil ettiğimizi biliyoruz; ancak halklarımız arasındaki bağlar devam ediyor. İlişkilerimiz hiç bu kadar iyi olmamıştı." dedi.

Trump, Washington ile Pekin arasında uzun süredir devam eden farklılıklara rağmen, bu sözlerini iki ülke arasındaki dostluğun bir yansıması olarak değerlendirdi.

TRUMP'TAN Şİ'YE HEDİYE

Yemekte ayrıca Şi'ye Amerikalı bir sanatçı tarafından yapılan bronz kartal heykeli hediye eden Trump, "Bu dostluk ruhu içinde, Devlet Başkanı Şi'ye, dünyanın en büyük sanatçılarından biri olan olağanüstü bir Amerikalı sanatçı tarafından yapılan ve Melania ile benim kişisel iş birliğimizle tasarlanan bu hediyeyi takdim etmek benim için bir onurdur." dedi.

"ABD-ÇİN İLİŞKİLERİ AÇISINDAN TARİHİ GELİŞME"

Daha sonra kürsüye gelen Çin Devlet Başkanı Şi ise Trump'la "samimi ve derinlemesine" görüş alışverişinde bulunduklarını ve bir dizi konuda ortak bir anlayışa vardıklarını söyledi.

Şi, "Bu görüşme, stratejik istikrar temelli Çin-ABD ilişkilerine yeni bir boyut kazandırmış ve ikili ilişkiler için yeni bir stratejik yol haritası sunmuştur." dedi.

Çin Devlet Başkanı, iki liderin 6 aydan kısa bir süre içinde karşılıklı olarak gerçekleştirdikleri resmi ziyaretleri ikili ilişkiler açısından "tarihi" bir gelişme olarak nitelendirdi.

"İYİ GEÇİNMEK İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRMELİYİZ"

Şi, "Bugün, Çin-ABD ilişkileri açısından bir başka tarihi dönüm noktasına geldik. Başkan Trump, Amerika’yı yeniden büyük yapma sözü verdi; Amerikan halkı önemli adımlar atarken, Çin de büyük ulusal yenilenmeyi gerçekleştirmeye kararlıdır ve Çin’in modernleşmesi sürekli çığır açmaya devam etmektedir." şeklinde konuştu.

Çin ve ABD'nin "sorumlu büyük ülkeler" olarak hareket etmeleri gerektiğini kaydeden Şi, "Halklarımızın beklentilerini karşılamalı, zamanımızın akışına ayak uydurmalı ve büyük ülkelerin birbirleriyle iyi geçinmesi için yeni bir yaklaşım geliştirmeliyiz." diye ekledi.