Beyaz Saray'da Trump-Xi zirvesine damga vuran 'Biden' şakası: Çin liderini güldüren anlar

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in görüşmesine dair dikkat çeken bir görüntü paylaştı. Eski ABD başkanlarının tablolarının yer aldığı koridorda Xi’ye eşlik eden Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden’a ayrılan bölümde Biden’ın portresi yerine imza makinesinin (Autopen) yer aldığı tabloyu göstererek "Bu da Biden" şakasını yaptı. Biden döneminde resmi belgelerin imza makinesiyle imzalanmasına gönderme yapan Trump’ın espirisi karşısında Çin Lideri Xi Jinping kahkaha attı. O dikkat çekici anlar sosyal medyada gündem oldu.