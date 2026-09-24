Üsküdar'da dehşet anları: Kaldırımdaki çocuklara çarpan 73 yaşındaki sürücü gözaltında

İstanbul Üsküdar Selimiye Mahallesi'nde seyir halindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden 73 yaşındaki Y.M.T., önce hareket halindeki başka bir araca, ardından kaldırımda yürüyen 4 çocuğa çarptı. Kazada kaldırımdaki çocuklar ile araçta bulunan bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, dehşet saçan sürücü Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.