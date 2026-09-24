Dünyanın konuştuğu 6 yaşındaki çocuk: Rubik küpü saniyeler içinde çözdü

Çin'in Chengdu kentinden 6 yaşındaki Lian Yunzhi, 3x3 Rubik Küp çözümünde kadınlar dünya rekorunu kırdı. Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre Lian, Wuhan ve Guangzhou'da düzenlenen World Cube Association sertifikalı iki yarışmada kadınlar ortalama dünya rekorunu iki kez kırdı.

"Zhizhi" lakabıyla tanınan Lian, rubik küpü beş kez çözerek önce 4,52 saniyelik ardından 4,27 saniyelik ortalamaya ulaştı. CCTV, 6 yaşındaki çocuğun ortalama süresini 4,5 saniyenin altına indiren ilk kadın speedcuber olduğunu bildirdi.