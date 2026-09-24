Manisa’da acı olay: Genç işçi çöp kamyonunun altında can verdi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 29 yaşındaki D.K. isimli şahsın kullandığı belediyeye ait çöp toplama kamyonu, cadde üzerindeki çöp konteynerini boşalttıktan sonra hareket etti. Bu esnada kamyonun sol tarafından geçmek isteyen 20 yaşındaki işçi Erol Karasulu, sürücünün kendisini fark etmemesi sonucu aracın altında kaldı. Genç işçi olay yerinde hayatını kaybederken feci kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı.