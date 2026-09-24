Şanlıurfa depreminde panik anları: Terlikleri bıraktı, çorapla kaçtı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi. Herhangi bir hasara yol açmayan deprem halk arasında paniğe neden oldu. Bir lokantada arkadaşları ile yemek yiyen bir vatandaş, deprem anında terliğini bırakıp çorabıyla dışarı kaçtı. Yaşanan panik anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.