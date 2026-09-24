Boşanma aşamasındaki eşi okul bahçesinde bıçakladı: Genç kadın hayatını kaybetti

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 26 yaşındaki Buse G. 17 Eylül'de çocuğunu okuldan almaya geldiği sırada, boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklandı. Genç kadına ilk müdahaleyi okuldaki etraftaki veliler ve okul görevlileri yaparken, gelen ihbar üzerine sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Olay yerinden kaçan şüpheli koca polis ekipleri tarafından yakalanırken, Buse G. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.