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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 13:50

Fatih'te korkunç olay! Annesine küfreden genci bıçakla katletti

İstanbul Fatih'te bir şahıs, annesini küfrettiğini iddia ettiği genci kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan saldırgan polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Fatih'te korkunç olay! Annesine küfreden genci bıçakla katletti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 13:50

'te korkunç bir olay yaşandı. S.T.A. (18) ile annesine küfür ettiğini iddia ettiği arkadaşı Ensar Sezgin (18) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.T.A, Sezgin'i kalbinden bıçaklayarak yaraladı.

HABERİN ÖZETİ

Fatih'te korkunç olay! Annesine küfreden genci bıçakla katletti

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Fatih'te, annesine küfür edildiği iddiası üzerine çıkan kavgada 18 yaşındaki S.T.A., arkadaşı Ensar Sezgin'i (18) kalbinden bıçaklayarak öldürdü.
Olay, İstanbul Fatih'te meydana geldi.
Tartışma, S.T.A.'nın annesine küfür edildiği iddiasıyla arkadaşı Ensar Sezgin ile yaşandı.
Kavgada S.T.A., Sezgin'i kalbinden bıçakla yaraladı.
Olay yerinden kaçan şüpheli S.T.A. kısa sürede yakalandı.
Hastanedeki müdahalelere rağmen Ensar Sezgin kurtarılamadı.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KUTARILAMADI

Şüpheli olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Sezgin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekiplerinin çalışmasıyla S.T.A. yakalandı. İşlemleri için emniyete götürülen şüphelinin, annesine küfür edildiği iddiasıyla tartışmanın yaşandığını söylediği öğrenildi.

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ETİKETLER
#fatih
#İstanbul
#S.t.a.
#Ensar Sezgin
#3. Sayfa
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