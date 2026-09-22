İstanbul Fatih'te korkunç bir olay yaşandı. S.T.A. (18) ile annesine küfür ettiğini iddia ettiği arkadaşı Ensar Sezgin (18) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.T.A, Sezgin'i kalbinden bıçaklayarak yaraladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fatih'te korkunç olay! Annesine küfreden genci bıçakla katletti İstanbul Fatih'te, annesine küfür edildiği iddiası üzerine çıkan kavgada 18 yaşındaki S.T.A., arkadaşı Ensar Sezgin'i (18) kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay, İstanbul Fatih'te meydana geldi. Tartışma, S.T.A.'nın annesine küfür edildiği iddiasıyla arkadaşı Ensar Sezgin ile yaşandı. Kavgada S.T.A., Sezgin'i kalbinden bıçakla yaraladı. Olay yerinden kaçan şüpheli S.T.A. kısa sürede yakalandı. Hastanedeki müdahalelere rağmen Ensar Sezgin kurtarılamadı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KUTARILAMADI

Şüpheli olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Sezgin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis ekiplerinin çalışmasıyla S.T.A. yakalandı. İşlemleri için emniyete götürülen şüphelinin, annesine küfür edildiği iddiasıyla tartışmanın yaşandığını söylediği öğrenildi.