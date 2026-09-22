Fatih'te korkunç olay! Annesine küfreden genci bıçakla katletti

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İstanbul
İstanbul Fatih'te korkunç bir olay yaşandı. S.T.A. (18) ile annesine küfür ettiğini iddia ettiği arkadaşı Ensar Sezgin (18) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.T.A, Sezgin'i kalbinden bıçaklayarak yaraladı.
Şüpheli olay yerinden kaçarken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Sezgin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin çalışmasıyla S.T.A. yakalandı. İşlemleri için emniyete götürülen şüphelinin, annesine küfür edildiği iddiasıyla tartışmanın yaşandığını söylediği öğrenildi.