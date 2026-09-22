AKOM saat saat uyardı! İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor: Bu 4 güne dikkat

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İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için haftalık hava durum tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, kent genelinde sağanak geçişleri görüleceği ve hava sıcaklıklarının 8 derece birden düşeceği bildirildi.
|Zaman
|Hava Durumu
|Sıcaklık
|Sabah
|Gök gürültülü sağanak yağışlı
|21°C
|Öğle
|Gök gürültülü sağanak yağışlı
|20°C
|Akşam
|Gök gürültülü sağanak yağışlı
|18°C
|Gece
|Gök gürültülü sağanak yağışlı
|16°C
Yarın da yağışların devam etmesi beklenirken, perşembe ve cuma günlerinde güneşin yüzünü göstereceği belirtildi. Hafta sonu ise sağanak yağışın geri döneceği cumartesi, pazar ve pazartesi günlerinde etkisini göstereceği aktarıldı.
|Tarih
|Gün
|En Düşük Sıcaklık
|En Yüksek Sıcaklık
|Hava Durumu
|Yağış Miktarı
|23.09.2026
|Çarşamba
|14°C
|19°C
|Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurlu
|30-60 kg arası
|24.09.2026
|Perşembe
|13°C
|21°C
|Parçalı ve az bulutlu
|Yağış beklenmiyor
|25.09.2026
|Cuma
|14°C
|22°C
|Parçalı bulutlu
|Yağış beklenmiyor
|26.09.2026
|Cumartesi
|16°C
|24°C
|Gök gürültülü sağanak yağmurlu
|10-20 kg arası
|27.09.2026
|Pazar
|16°C
|20°C
|Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurlu
|20-50 kg arası
|28.09.2026
|Pazartesi
|16°C
|21°C
|Çok bulutlu, hafif yağmurlu
|2-5 kg arası
AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Çarşamba (yarın) gece saatlerine kadar bölgemizde etkili olması beklenen serin ve yağışlı hava nedeniyle rüzgarın kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) esmesi beraberinde sıcaklıkların da 6-8°C birden azalarak bahar değerlerine gerileyeceği, il genelinde aralıklarla kuvvetli sağanak ve yer yer çok kuvvetli (60-100 kg/m²) gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.