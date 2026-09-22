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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 13:02
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 13:11

AKOM saat saat uyardı! İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor: Bu 4 güne dikkat

AKOM yayımladığı haftalık hava durum raporuyla İstanbulluları kentte beklenen sağanak yağış ve fırtınaya karşı uyardı. Sıcaklıkların 8 derece birden azalacağı bildirilirken, hafta sonu sağanak yağışların devam edeceği belirtildi. İşte İstanbul'da beklenen hava durumu...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 13:02
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 13:11

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (), İstanbul için haftalık hava durum tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, kent genelinde sağanak geçişleri görüleceği ve hava sıcaklıklarının 8 derece birden düşeceği bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

AKOM saat saat uyardı! İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor: Bu 4 güne dikkat

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için yayınladığı haftalık hava durumu tahmin raporunda, sağanak geçişleri ve hava sıcaklıklarında 8 dereceye varan düşüşler beklendiğini bildirdi.
Kent genelinde sağanak geçişleri görülecek ve hava sıcaklıkları 8 derece birden düşecek.
Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, sıcaklıklar 14°C ile 19°C arasında olacak.
Perşembe ve cuma günleri parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak, yağış beklenmiyor.
Hafta sonu cumartesi, pazar ve pazartesi günlerinde sağanak yağışlar geri dönecek.
Rüzgarın kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) esmesi bekleniyor.
Yağışların çarşamba günü kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (60-100 kg/m²) olacağı öngörülüyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
ZamanHava DurumuSıcaklık
SabahGök gürültülü sağanak yağışlı21°C
ÖğleGök gürültülü sağanak yağışlı20°C
AkşamGök gürültülü sağanak yağışlı18°C
GeceGök gürültülü sağanak yağışlı16°C

HAFTA SONU DA SAĞANAK VAR

Yarın da yağışların devam etmesi beklenirken, perşembe ve cuma günlerinde güneşin yüzünü göstereceği belirtildi. Hafta sonu ise sağanak yağışın geri döneceği cumartesi, pazar ve pazartesi günlerinde etkisini göstereceği aktarıldı.  

TarihGünEn Düşük SıcaklıkEn Yüksek SıcaklıkHava DurumuYağış Miktarı
23.09.2026Çarşamba14°C19°CKuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurlu30-60 kg arası
24.09.2026Perşembe13°C21°CParçalı ve az bulutluYağış beklenmiyor
25.09.2026Cuma14°C22°CParçalı bulutluYağış beklenmiyor
26.09.2026Cumartesi16°C24°CGök gürültülü sağanak yağmurlu10-20 kg arası
27.09.2026Pazar16°C20°CKuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurlu20-50 kg arası
28.09.2026Pazartesi16°C21°CÇok bulutlu, hafif yağmurlu2-5 kg arası

SICAKLIKLAR 8 DERECE BİRDEN DÜŞECEK 

AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde: 

Çarşamba (yarın) gece saatlerine kadar bölgemizde etkili olması beklenen serin ve yağışlı hava nedeniyle rüzgarın kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) esmesi beraberinde sıcaklıkların da 6-8°C birden azalarak bahar değerlerine gerileyeceği, il genelinde aralıklarla kuvvetli sağanak ve yer yer çok kuvvetli (60-100 kg/m²) gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

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#İstanbul
#hava durumu
#Sağanak Yağış
#Akom
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
#Gündem
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