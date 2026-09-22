İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için haftalık hava durum tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede, kent genelinde sağanak geçişleri görüleceği ve hava sıcaklıklarının 8 derece birden düşeceği bildirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AKOM saat saat uyardı! İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor: Bu 4 güne dikkat İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için yayınladığı haftalık hava durumu tahmin raporunda, sağanak geçişleri ve hava sıcaklıklarında 8 dereceye varan düşüşler beklendiğini bildirdi. Kent genelinde sağanak geçişleri görülecek ve hava sıcaklıkları 8 derece birden düşecek. Çarşamba günü gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, sıcaklıklar 14°C ile 19°C arasında olacak. Perşembe ve cuma günleri parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak, yağış beklenmiyor. Hafta sonu cumartesi, pazar ve pazartesi günlerinde sağanak yağışlar geri dönecek. Rüzgarın kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) esmesi bekleniyor. Yağışların çarşamba günü kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (60-100 kg/m²) olacağı öngörülüyor.

Zaman Hava Durumu Sıcaklık Sabah Gök gürültülü sağanak yağışlı 21°C Öğle Gök gürültülü sağanak yağışlı 20°C Akşam Gök gürültülü sağanak yağışlı 18°C Gece Gök gürültülü sağanak yağışlı 16°C

HAFTA SONU DA SAĞANAK VAR

Yarın da yağışların devam etmesi beklenirken, perşembe ve cuma günlerinde güneşin yüzünü göstereceği belirtildi. Hafta sonu ise sağanak yağışın geri döneceği cumartesi, pazar ve pazartesi günlerinde etkisini göstereceği aktarıldı.

Tarih Gün En Düşük Sıcaklık En Yüksek Sıcaklık Hava Durumu Yağış Miktarı 23.09.2026 Çarşamba 14°C 19°C Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurlu 30-60 kg arası 24.09.2026 Perşembe 13°C 21°C Parçalı ve az bulutlu Yağış beklenmiyor 25.09.2026 Cuma 14°C 22°C Parçalı bulutlu Yağış beklenmiyor 26.09.2026 Cumartesi 16°C 24°C Gök gürültülü sağanak yağmurlu 10-20 kg arası 27.09.2026 Pazar 16°C 20°C Kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurlu 20-50 kg arası 28.09.2026 Pazartesi 16°C 21°C Çok bulutlu, hafif yağmurlu 2-5 kg arası

SICAKLIKLAR 8 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

AKOM'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Çarşamba (yarın) gece saatlerine kadar bölgemizde etkili olması beklenen serin ve yağışlı hava nedeniyle rüzgarın kuzeyli yönlerden aralıklarla fırtına şeklinde (30-60 km/s) esmesi beraberinde sıcaklıkların da 6-8°C birden azalarak bahar değerlerine gerileyeceği, il genelinde aralıklarla kuvvetli sağanak ve yer yer çok kuvvetli (60-100 kg/m²) gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.