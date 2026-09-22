23 Eylül’de gökyüzünde tüm dengeler değişiyor! Güneş Başak burcundan yol alıp Terazi burcuna geçiş yapıyor

Gökyüzü 23 Eylül’de önemli bir geçişe sahne olacak. Güneş, Başak burcundaki yolculuğunu tamamlayarak Terazi burcuna geçecek. Astrolojik yorumlara göre bu değişimle birlikte günlük düzen, sorumluluklar ve ayrıntılar üzerinden ilerleyen Başak döneminin ardından ilişkiler ve karşılıklı dengeler daha görünür hale gelebilir. Güneş’in Terazi burcuna geçişi aynı zamanda eylül ekinoksuyla aynı döneme denk geliyor. NASA’nın verdiği bilgilere göre 2026 yılının eylül ekinoksu 23 Eylül’de gerçekleşiyor. Ekinoks, Güneş’in gök ekvatorunu geçtiği astronomik anı ifade ediyor. Kuzey Yarım Küre’de bu olay astronomik sonbaharın başlangıcı kabul ediliyor.

23 EYLÜL’DE GÖKYÜZÜNDE TÜM DENGELER DEĞİŞİYOR

Astrolojide Güneş; kişinin kendini ortaya koyma biçimi, iradesi ve yaşam enerjisiyle ilişkilendiriliyor. Terazi ise denge, ilişkiler, ortaklıklar, uzlaşma ve adalet temalarıyla anılıyor. Bu nedenle Güneş’in Terazi burcundaki yaklaşık bir aylık seyri, astrolojik açıdan “ben” ile “biz” arasındaki dengenin daha fazla sorgulanabileceği bir dönem olarak değerlendiriliyor.

Bu süreçte yalnızca kişinin kendi istekleri değil, karşı tarafın beklentileri de önem kazanabilir. Özellikle ikili ilişkilerde sınırların yeniden belirlenmesi, ortak kararların alınması ve uzun süredir ertelenen bazı konuşmaların gündeme gelmesi astrolojik yorumların öne çıkardığı başlıklar arasında yer alıyor.

İLİŞKİLERDE DENGE ARAYIŞI ÖNE ÇIKIYOR

Terazi döneminin en dikkat çeken başlıklarından biri ilişkiler olacak. Partnerlikler, evlilik, arkadaşlıklar ve iş ortaklıklarında karşılıklı beklentiler daha görünür hale gelebilir.

Astrolojik açıdan bu dönem, ilişkilerde tek taraflı kararlar yerine ortak zeminin aranmasına dikkat çekiyor. Bir ilişkinin devam edip etmeyeceğinden ziyade, tarafların bu ilişkide kendilerini ne kadar dengede hissettiği de sorgulanabilir.

Özellikle daha önce konuşulmamış konuların açık şekilde dile getirilmesi önem kazanabilir. Terazi enerjisinin diplomasi ve uzlaşma temalarıyla ilişkilendirilmesi nedeniyle, sorunların karşılıklı konuşmayla ele alınması astrolojik yorumlarda öne çıkıyor.

ADALET VE HAKKANIYET GÜNDEMDE

Terazi denildiğinde akla gelen bir diğer başlık ise adalet. Astrolojik yorumlarda bu dönemde hak, hukuk, hakkaniyet ve paylaşım konularının daha fazla konuşulabileceği belirtiliyor. İş hayatında görev dağılımı, aile içinde sorumlulukların paylaşılması veya ilişkilerde verilen sözler gündeme gelebilir. Bir süredir devam eden anlaşmazlıklarda tarafların kendi bakış açılarından çok ortak bir çözüm araması önem kazanabilir. Ancak denge arayışı her zaman hızlı karar almak anlamına gelmeyebilir. Terazi’nin iki tarafı da değerlendirme eğilimi, bazı konularda karar sürecinin uzamasına da neden olabilir.

BAŞAK DÖNEMİNDEN TERAZİ DÖNEMİNE

Güneş’in Başak burcundaki döneminde düzen, planlama, sorumluluklar ve günlük yaşamın ayrıntıları astrolojik yorumların merkezinde yer alırken Terazi döneminde odak noktası ilişkiler ve sosyal bağlara kayıyor. Bu değişim, kişinin hayatındaki öncelikleri yeniden gözden geçirmesi şeklinde yorumlanabilir. İş ile özel hayat arasındaki denge, kişisel ihtiyaçlarla çevrenin beklentileri ve özgürlük ile sorumluluk arasındaki sınırlar daha fazla önem kazanabilir.

Astrolojik kaynaklarda Güneş’in Terazi burcuna geçişinin yaklaşık bir aylık yeni bir döngü başlattığı belirtiliyor. Güneş’in Terazi’deki yolculuğu boyunca sosyal ilişkiler, ortaklıklar ve uzlaşma konuları öne çıkabilir.

EKİNOKS İLE BİRLİKTE MEVSİM DE DEĞİŞİYOR

23 Eylül’ü dikkat çekici hale getiren yalnızca astrolojik geçiş değil. Aynı gün eylül ekinoksu da gerçekleşiyor. NASA’ya göre eylül ekinoksunda Güneş’in merkezi, Dünya’nın ekvator düzlemini kesiyor. Bu olay Kuzey Yarım Küre’de sonbaharın astronomik başlangıcını belirliyor.

Ekinoks kelimesi “eşit gece” anlamına gelen Latince kökenli bir ifadeden geliyor. Ancak ekinoks gününde gece ve gündüzün her yerde tam olarak 12 saat olması gerekmiyor. Atmosferik kırılma ve Güneş’in gökyüzündeki görünür çapı nedeniyle gerçek gündüz-gece eşitliği konuma göre farklı tarihlerde gerçekleşebiliyor.

12 BURÇ İÇİN YENİ BİR GÖKYÜZÜ TEMASI

Güneş’in Terazi burcuna geçmesi astrolojik açıdan 12 burcun hayatında farklı alanları gündeme getirebilir. Özellikle ilişkiler, iş birlikleri, sosyal çevre, anlaşmalar ve ortak kararlar ön plana çıkabilir. Koç burçları ikili ilişkiler ve ortaklıklara, Yengeç burçları aile ve özel yaşama, Oğlak burçları ise kariyer bağlantılarına daha fazla odaklanabilir. Terazi burçları açısından ise doğrudan yeni bir kişisel döngünün başlaması söz konusu olabilir.

Diğer burçlarda da etkinin hangi yaşam alanında hissedileceği doğum haritasındaki yerleşimlere göre değişebilir. Bu nedenle yalnızca Güneş burcuna bakılarak kesin bir sonuç çıkarmak yerine, astrolojik yorumların kişiden kişiye farklılaşabileceği göz önünde bulunduruluyor. 23 Eylül itibarıyla gökyüzündeki ana tema ise açık: Başak’ın düzen arayışından Terazi’nin denge arayışına geçiş. Önümüzdeki haftalarda “Ben ne istiyorum?” sorusunun yanında “Biz nasıl bir denge kurabiliriz?” sorusu da daha fazla gündeme gelebilir.