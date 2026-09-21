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Mavi Kadin Astroloji
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 16:11

Kendilerine yapılanı unutmayan 3 burç! Bir kez yapmanız yeterli

Kimi insan ne yediğini ya da ne içtiğini bile unuturken kimi insanlarda senelerce kendilerine yapılanı unutmazlar. Özellikle de astroloji de bazı burçların yaşadıkları olayları daha fazla düşündüğü ve ona bir kez bile bir şey yapsanız asla unutmayacak olan burçlar belli oldu. Bu burçlar, bir kez yapılan bir hatayı ilişkileri boyunca tüm dengelere yayar. İşte detaylar

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Kendilerine yapılanı unutmayan 3 burç! Bir kez yapmanız yeterli
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 16:11
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 16:11

de bazı hemen her olayı unuturken kimi burçlar da hiçbir olayı anında unutmaz. Özellikle de yaşadıkları olayları daha fazla düşündüğü, güvenleri sarsıldığında ve eski yakınlıklarını tekrardan ele alamıyorlar. Onlar için hatayı bir kez yapmanız yeterli olabiliyor. Kendine yapılanı unutmayan 3 burç, bir anda hayatındaki her durumun dengesini değiştirebilirler. İşte detaylar…

KENDİLERİNE YAPILANI UNUTMAYAN 3 BURÇ!

Kendilerine yapılanı unutmayan 3 burç belli oldu. Özellikle de güvenleri sarsıldığında hissettikleri kötü bir durum da tekrardan yakından ilişki kurmak istemeyecek var olan ilişkiyi de bir anda bırakabilecek kadar unutmazlar. Adeta kinleri ile kendilerine yapılanı unutmayan bu burçlar, her türlü yakınlıkları tekrardan kurmakta zorlanabilirler.

Bizde sizin için kendilerine yapılanı asla unutmayan 3 burcu araştırdık. Üstelik bir hatayı sadece bir kere yapmanız yeterli oluyor. Çünkü onlar için yapılan hatalar tüm insanlarla ilişkilerini bitirebiliyorlar.

Kendilerine yapılanı unutmayan 3 burç! Bir kez yapmanız yeterli

AKREP BURCU

, derin duyguları ve güçlü sezgileriyle biliniyorlar. Akrep burçları için güven oldukça önemliyken insanlara karşı da oldukça büyük bir güven yapabilirler. Ancak güven kırıldığında eski ilişkiler bazı olayları aynı şekilde sürdürmeyi de hedef haline alabiliyor. Öyle ki Akrep burçları, kendine yapılan bir davranışa hemen tepki vermek yerine gözlem yapabilirler.

Kendilerine yapılanı unutmayan 3 burç! Bir kez yapmanız yeterli

Akrep burçları, yaşanan olayların ayrıntılarını hatırlaması ve karşısındaki kişilerin davranışlarını değerlendirmesiyle ilgili olabilir. Onlar için küçük görünen herhangi bir olay aslında çok da küçük sayılmaz. Çünkü Akrep burçlarının bazı olayları unutması zaman alır.

Kendilerine yapılanı unutmayan 3 burç! Bir kez yapmanız yeterli

YENGEÇ BURCU

Yüksek duygusal zekaları ve hassasiyetleriyle dikkatleri üzerine çeken , geçmişte yaşanan ister güzel olsun ya da kötü olsun tüm anları aradan uzun zaman geçse de hatırlar.  Yengeç burçları için aile, arkadaşlık ve duygusal bağlar büyük önem taşır. Eğer bu kişilerden birine darılırsa hiç hissettirmeden içinde fırtınalar yaşar.

Kendilerine yapılanı unutmayan 3 burç! Bir kez yapmanız yeterli

Yengeç burçlarının sessiz kalmasıyla unuttuğu sanılmasın. Çünkü Yengeç burçları, olayları kendi içinde değerlendirip duygusal olarak tekrarda yaşayabilir. Bu sebeple de Yengeç’in güvenini kaybetmek, ilişkiyi eski haline getirmeyi zorlaştırmak gibi durumları da beraberinde getirir.

Kendilerine yapılanı unutmayan 3 burç! Bir kez yapmanız yeterli

OĞLAK BURCU

Oğlak burçları aslında kolay kolay unutmazlar. Hatta dikkat çektikleri bir olay olursa yapacakları işler de mantık çevresinde meydana gelir. Duygularını çok da belli edemeyen için yapılan davranışlar ve verilen sözler çok önemlidir. Bir kişinin söylediği ve yaptığı arasında davranışsal olarak değişkenlik mevcutsa güvenlerde de azalma meydana gelebilir.

Kendilerine yapılanı unutmayan 3 burç! Bir kez yapmanız yeterli

Oğlak burçlarında affetmek ve unutmak arasında genellikle çok ince bir çizgi yer alır. Bu ince çizgi dışarıya çıktığı zaman meydana gelebilecek her türlü olay, ele alınamayacak durumlara sebebiyet verebilir.

Kendilerine yapılanı unutmayan 3 burç! Bir kez yapmanız yeterli

BİR KEZ YAPMANIZ YETERLİ

Kendisine yapılan hatayı asla unutmayan bu üç burç için ne zaman yaptığınızın bir önemi yok. Geçmişte yaşananları uzun süre hatırlayabilen burçlar arasında gösterilirler. Bu durumları yaşayan burçlara çok da yüklenmemek lazım çünkü kişinin kendisini koruma yöntemi de olabilir. Yakın çevresinde kendisine gelen bir özürle yumuşasa da çok da tanıdığı bir isim olmayan kişiyle konuşmama kararını asla bırakmıyor.

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#burçlar
#yengeç burcu
#oğlak burcu
#akrep burcu
#astoloji
#Astroloji
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