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Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 2 milyon liranın aylık getirisi

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 14:38
1
banka faizleri banka mevduat getirileri

Bankaların mevduat faiz oranlarında güncel tablo netleşti. 2.000.000 TL birikimini 32 gün vadede değerlendirmek isteyen yatırımcılar için banka ve katılım finans kurumlarının sunduğu net kazançlar ile vade sonu tutarları belli oldu.

Giriş tutarlarına, müşteri durumuna (hoş geldin faizi) ve vadesiz hesap alt limit uygulamalarına göre farklılık gösteren güncel faiz ve kar payı getirileri farklı bankalara göre şöyle şekillendi: 

 

2
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 2 milyon liranın aylık getirisi

Türkiye Finans (Günlük Hesap)

  • Kar Payı Oranı: %44
  • Net Kazanç: 59.967,32 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 2.059.967,32 TL

 

3
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 2 milyon liranın aylık getirisi

Alternatif Bank (Salkım Hesap)

  • Faiz Oranı: %44,5
  • Net Kazanç: 58.847,72 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 2.058.847,72 TL

 

4
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 2 milyon liranın aylık getirisi

Albaraka Türk (Avantajlı Hesap)

  • Kar Payı Oranı: %40,48
  • Net Kazanç: 58.557,37 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 2.058.557,37 TL

 

5
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 2 milyon liranın aylık getirisi

Kuveyt Türk (Günlük Hesap)

  • Kar Payı Oranı: %39,5
  • Net Kazanç: 57.937,56 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 2.057.937,56 TL

 

6
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 2 milyon liranın aylık getirisi

Fibabanka (Kazandıran Günlük Hesap)

  • Faiz Oranı: %42
  • Net Kazanç: 57.034,30 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 2.057.034,30 TL

 

7
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 2 milyon liranın aylık getirisi

 Aktif Bank (N Kolay Bono)

  • Faiz Oranı: %38
  • Net Kazanç: 56.635,62 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 2.056.635,62 TL

 

8
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 2 milyon liranın aylık getirisi

DenizBank (E-Mevduat)

  • Faiz Oranı: %39
  • Net Kazanç: 56.416,44 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 2.056.416,44 TL

 

9
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 2 milyon liranın aylık getirisi

QNB (E-Vadeli Hesap)

  • Faiz Oranı: %38,75
  • Net Kazanç: 56.054,79 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 2.056.054,79 TL

 

10
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 2 milyon liranın aylık getirisi

Fibabanka (Serbest Plus Hesap)

  • Faiz Oranı: %38
  • Net Kazanç: 55.708,00 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 2.055.708,00 TL

 

11
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 2 milyon liranın aylık getirisi

ING (Turuncu Hesap)

  • Faiz Oranı: %44
  • Net Kazanç: 55.429,06 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 2.055.429,06 TL

 

12
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 2 milyon liranın aylık getirisi

Akbank (VOV Hesap)

  • Faiz Oranı: %43
  • Net Kazanç: 55.330,48 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 2.055.330,48 TL

 

13
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 2 milyon liranın aylık getirisi

Garanti BBVA (E-Mevduat)

  • Faiz Oranı: %38,25
  • Net Kazanç: 55.331,51 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 2.055.331,51 TL

 

14
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 2 milyon liranın aylık getirisi

Fibabanka (Kiraz / Renkli Hesap)

  • Faiz Oranı: %44
  • Net Kazanç: 54.944,26 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 2.054.944,26 TL

 

15
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 2 milyon liranın aylık getirisi

TEB (Marifetli Hesap)

  • Faiz Oranı: %42
  • Net Kazanç: 53.951,36 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 2.053.951,36 TL

 

16
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 2 milyon liranın aylık getirisi

Burgan Bank (ON Plus)

  • Faiz Oranı: %43,5
  • Net Kazanç: 53.511,65 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 2.053.511,65 TL

 

17
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 2 milyon liranın aylık getirisi

İş Bankası (Vadeli TL Hesabı)

  • Faiz Oranı: %37,5
  • Net Kazanç: 54.246,58 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 2.054.246,58 TL

 

18
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 2 milyon liranın aylık getirisi

Odeabank (Oksijen Hesap)

  • Faiz Oranı: %42
  • Net Kazanç: 51.015,08 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 2.051.015,08 TL

 

19
Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 2 milyon liranın aylık getirisi

Yapı Kredi (Dinamik Kazandıran Hesap)

  • Faiz Oranı: %44
  • Net Kazanç: 47.672,22 TL
  • Vade Sonu Bakiye: 2.047.672,22 TL

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