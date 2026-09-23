Mevduatta son rakamlar belli oldu: İşte banka banka 2 milyon liranın aylık getirisi

Bankaların mevduat faiz oranlarında güncel tablo netleşti. 2.000.000 TL birikimini 32 gün vadede değerlendirmek isteyen yatırımcılar için banka ve katılım finans kurumlarının sunduğu net kazançlar ile vade sonu tutarları belli oldu.

Giriş tutarlarına, müşteri durumuna (hoş geldin faizi) ve vadesiz hesap alt limit uygulamalarına göre farklılık gösteren güncel faiz ve kar payı getirileri farklı bankalara göre şöyle şekillendi: