Üsküdar'da otomobil kaldırıma daldı: 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı

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İstanbul
Üsküdar Selimiye Mahallesi’nde 73 yaşındaki Y.M.T.’nin kullandığı otomobil, önce N.V. isimli şahsın kullandığı araca çarptı, ardından da kaldırımdaki 4 çocuğa çarptı. Kaza neticesinde öğrenci olduğu belirlenen 4 çocuk ve otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Öte yandan korkutucu kaza güvenlik kameralarınca kaydedildi.