Survivor Ayşe Yüksel'den yürek burkan çağrı! “Dualarınızı eksik etmeyin”

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesinin operasyon geçireceğini açıklayan Ayşe Yüksel, ameliyat öncesinde sevenlerinden destek beklediğini belirtti. İşlerini tamamladıktan sonra annesinin yanına gideceğini söyleyen genç isim, takipçilerine duygusal bir çağrıda bulundu.

AYŞE YÜKSEL'DEN ANNESİ İÇİN DUA İSTEĞİ

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık takipçilerinin karşısına çıkan Ayşe Yüksel, bu kez annesinin sağlık durumunu paylaştı. Annesinin gözünden ameliyat olacağını açıklayan Yüksel, operasyon öncesinde takipçilerinden dua etmelerini istedi.

Yüksel, annesinin yanında olabilmek için işlerini tamamladıktan sonra hastaneye gideceğini ifade etti. Genç ismin paylaşımı kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

Yüksel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Annem gözünden ameliyat olacak bugün. Dualarım, kalbim onunla. Ben de işlerimi halledip yanına gideceğim. Allah'ın izniyle sizler de dualarınızı eksik etmeyin olur mu?"

Bu paylaşımın ardından Yüksel'in takipçileri sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları gönderdi. Kullanıcılar, annesinin operasyonunun sorunsuz geçmesi için iyi dileklerini paylaştı.

SURVIVOR SONRASINDA GÖZLER ÜZERİNDE

Ayşe Yüksel, Survivor yarışmasının ardından sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla takipçi kitlesini büyütmeye devam etti. Yarışma sürecinde tanınan Yüksel, sonrasında özel hayatına dair gelişmeleri de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmayı sürdürdü.

Yüksel'in özel yaşamındaki dikkat çeken gelişmelerden biri Sercan Saray ile ilişkisi oldu. Uzun süredir birlikte olan çift, Maldivler'de yaşanan evlilik teklifiyle gündeme gelmişti. Yüksel, Saray'ın evlilik teklifine "evet" diyerek birlikteliklerinde yeni bir döneme adım attı.

AYŞE YÜKSEL VE SERCAN SARAY DÜNYAEVİNE GİRDİ

Ayşe Yüksel ile Sercan Saray, 28 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenen törenle evlendi. Yakın dostları ve ailelerinin katıldığı törende dünyaevine giren çift, düğünlerinden kareleri de sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Evliliğinin ardından sosyal medya paylaşımlarına devam eden Yüksel, bu kez annesinin sağlık durumuyla ilgili açıklamasıyla gündeme geldi. Ameliyat öncesinde annesi için dua isteyen Yüksel'in paylaşımı, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Genç ismin annesinin operasyonunun ardından yeni bir paylaşım yapıp yapmayacağı ve sağlık durumuyla ilgili bilgi verip vermeyeceği ise merak ediliyor.

