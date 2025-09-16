Menü Kapat
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Survivor Ayşe Yüksel evleniyor! Karelere beğeni yağdı

Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Ayşe Yüksel, sosyal medya hesabından evlenme teklifi aldığını duyurdu. Sercan Saray'dan evlenme teklifi alan Ayşe Yüksel,

Survivor Ayşe Yüksel evleniyor! Karelere beğeni yağdı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.09.2025
11:42
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
11:42

Sosyal medyada 626 bin takipçiye sahip Ayşe Yüksel, Bu sezonu dördüncü olarak tamamlayan Ayşe Yüksel, Survivor'dan döndükten sonra sosyal medyayı da aktif kullanmaya başladı.

SURVIVOR AYŞE EVLENİYOR

Son dönemde yaptığı diyet ve verdiği kilolarla adından söz ettiren Ayşe Yüksel şimdi de evlilik yolunda ilk adımı attı.

Survivor Ayşe Yüksel evleniyor! Karelere beğeni yağdı

Sevgilisi Sercan Saray'dan aldığını belirten Ayşe Yüksel, 'Evet dedim' paylaşımında bulundu. Yüksel, evlilik teklifini 'de tatil yaptıkları sırada aldı. Ayşe Yüksel'e arkadaşlarından çok sayıda tebrik mesajı yağdı.

Survivor Ayşe Yüksel evleniyor! Karelere beğeni yağdı

AYŞE YÜKSEL KAÇ YAŞINDA?

23 Mayıs 2000 doğumlu olan Ayşe Yüksel, 2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu. 2025 yılı Survivor yarışmasına da katılan Ayşe Yüksel sosyal medyada artan takipçi sayısı sonrası influencer olarak yaşamına devam etti.

Survivor Ayşe Yüksel evleniyor! Karelere beğeni yağdı

AYŞE YÜKSEL'İN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Ayşe Yüksel, sevgilisi Sercan Saray'dan evlenme teklifi aldı. Sosyal medyada 53 bin takipçiye sahip Sercan Saray, içerik editörlüğü yapmaktadır.

Survivor Ayşe Yüksel evleniyor! Karelere beğeni yağdı
