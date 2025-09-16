Survivor Ayşe Yüksel evleniyor! Karelere beğeni yağdı

Sosyal medyada 626 bin takipçiye sahip Ayşe Yüksel, Bu sezonu dördüncü olarak tamamlayan Ayşe Yüksel, Survivor'dan döndükten sonra sosyal medyayı da aktif kullanmaya başladı.

SURVIVOR AYŞE EVLENİYOR

Son dönemde yaptığı diyet ve verdiği kilolarla adından söz ettiren Ayşe Yüksel şimdi de evlilik yolunda ilk adımı attı.

Sevgilisi Sercan Saray'dan evlilik teklifi aldığını belirten Ayşe Yüksel, 'Evet dedim' paylaşımında bulundu. Yüksel, evlilik teklifini Maldivler'de tatil yaptıkları sırada aldı. Ayşe Yüksel'e arkadaşlarından çok sayıda tebrik mesajı yağdı.

AYŞE YÜKSEL KAÇ YAŞINDA?

23 Mayıs 2000 doğumlu olan Ayşe Yüksel, 2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurdu. 2025 yılı Survivor yarışmasına da katılan Ayşe Yüksel sosyal medyada artan takipçi sayısı sonrası influencer olarak yaşamına devam etti.

AYŞE YÜKSEL'İN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Ayşe Yüksel, sevgilisi Sercan Saray'dan evlenme teklifi aldı. Sosyal medyada 53 bin takipçiye sahip Sercan Saray, içerik editörlüğü yapmaktadır.