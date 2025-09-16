Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Nilperi Şahinkaya ilk kez intihara teşebbüs ettiği iddiaları hakkında konuştu

Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşım sonrası sevenlerini endişelendiren Nilperi Şahinkaya, Sadri Alışık Ödülleri'ne katıldı. Annesinin ölümüyle yaşadığı büyük acıyı anlatan Şahinkaya intihar iddialarına dair ilk kez açıklama yaptı.

Nilperi Şahinkaya ilk kez intihara teşebbüs ettiği iddiaları hakkında konuştu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.09.2025
saat ikonu 10:47
|
GÜNCELLEME:
16.09.2025
saat ikonu 11:10

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kayıp, Kiraz Mevsimi, Kuzgun ve Yasak Elma gibi dizilerde rol alan geçtiğimiz haftalarda annesi Meltem Vural'ı kaybetti. Zor günler geçiren Nilperi Şahinkaya annesinin vefatının ardından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. İntihara teşebbüs ettiğiyle ilgili konuşan Nilperi Şahinkaya, "Ben hiçbir zaman bu kadar büyük bir acı yaşamadım" dedi.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA İNTİHAR TEŞEBBÜSÜ İDDİALARI SONRASI İLK KEZ KAMERALAR KARŞISINDA

Nilperi Şahinkaya annesini kaybettikten sonra sosyal medya hesabından "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin' sözleriyle dikkat çekti. Paylaşımı kısa sürede silen ve uzun süre telefonlarını açmayan Nilperi Şahinkaya ilk kez Sadri Alışık Ödülleri'nde ortaya çıktı.

Nilperi Şahinkaya ilk kez intihara teşebbüs ettiği iddiaları hakkında konuştu

Annesinin ölümü ve teşebbüsü hakkında konuşan Nilperi Şahinkaya, "Ben hiçbir zaman bu kadar büyük bir acı yaşamadım. Çok büyük acılar yaşadım ama ilk defa bu kadar büyüğünü yaşıyorum. Maalesef insan gördüm ki bazı acıların içinde kaybolabiliyormuş, dürtüsel davranabiliyormuş. Tam olarak sebebini söyleyemiyorum yani o anda öyle yazdım. Acı çok ağır geldi ama öyle ilaç içme, intihar etme gibi şeyler söz konusu değil." "Hayattan kopmamaya gayret ediyorum, alışmaya, toparlamaya gayret ediyorum" dedi.

Nilperi Şahinkaya ilk kez intihara teşebbüs ettiği iddiaları hakkında konuştu

NİLPERİ ŞAHİNKAYA'NIN MENAJERİNDEN İNTİHAT TEŞEBBÜSÜ İDDİASINA CEVAP

2.sayfa'nın haberine göre, bugün bir açıklama yapan Nilperi Şahinkaya'nın menajeri ise iddiaları yalanladı, "6 ay boyunca annesine gece-gündüz baktı ve zor bir süreçten geçti. Kendisiyle konuştum, arkadaşları yanındaydı. Story'yi atarken de yanında arkadaşları vardı. O psikolojiyle bunları yazmış ama öyle hap almak, intihar etmek gibi bir şey yok." dedi.

Nilperi Şahinkaya ilk kez intihara teşebbüs ettiği iddiaları hakkında konuştu
Sıkça Sorulan Sorular

NİLPERİ ŞAHİNKAYA KAÇ YAŞINDA?
23 Şubat 1988 doğumlu Nilperi Şahinkaya, Okul yıllarında Deniz Yıldızı adlı dizide rol aldı. Üniversiteden yüksek şeref listesine girerek mezun oldu. 2010’un Haziran ayında Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine seçilerek İstanbul’a yerleşti.
