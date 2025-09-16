Nilperi Şahinkaya ilk kez intihara teşebbüs ettiği iddiaları hakkında konuştu

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kayıp, Kiraz Mevsimi, Kuzgun ve Yasak Elma gibi dizilerde rol alan Nilperi Şahinkaya geçtiğimiz haftalarda annesi Meltem Vural'ı kaybetti. Zor günler geçiren Nilperi Şahinkaya annesinin vefatının ardından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. İntihara teşebbüs ettiğiyle ilgili konuşan Nilperi Şahinkaya, "Ben hiçbir zaman bu kadar büyük bir acı yaşamadım" dedi.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA İNTİHAR TEŞEBBÜSÜ İDDİALARI SONRASI İLK KEZ KAMERALAR KARŞISINDA

Nilperi Şahinkaya annesini kaybettikten sonra sosyal medya hesabından "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin' sözleriyle dikkat çekti. Paylaşımı kısa sürede silen ve uzun süre telefonlarını açmayan Nilperi Şahinkaya ilk kez Sadri Alışık Ödülleri'nde ortaya çıktı.

Annesinin ölümü ve intihar teşebbüsü hakkında konuşan Nilperi Şahinkaya, "Ben hiçbir zaman bu kadar büyük bir acı yaşamadım. Çok büyük acılar yaşadım ama ilk defa bu kadar büyüğünü yaşıyorum. Maalesef insan gördüm ki bazı acıların içinde kaybolabiliyormuş, dürtüsel davranabiliyormuş. Tam olarak sebebini söyleyemiyorum yani o anda öyle yazdım. Acı çok ağır geldi ama öyle ilaç içme, intihar etme gibi şeyler söz konusu değil." Oyuncu "Hayattan kopmamaya gayret ediyorum, alışmaya, toparlamaya gayret ediyorum" dedi.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA'NIN MENAJERİNDEN İNTİHAT TEŞEBBÜSÜ İDDİASINA CEVAP

2.sayfa'nın haberine göre, bugün bir açıklama yapan Nilperi Şahinkaya'nın menajeri ise iddiaları yalanladı, "6 ay boyunca annesine gece-gündüz baktı ve zor bir süreçten geçti. Kendisiyle konuştum, arkadaşları yanındaydı. Story'yi atarken de yanında arkadaşları vardı. O psikolojiyle bunları yazmış ama öyle hap almak, intihar etmek gibi bir şey yok." dedi.