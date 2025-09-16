Kızılcık Şerbeti'nin senaristi Melis Civelek ile yolların ayrıldığı iddia edildi!

RTÜK’ün “toplum değerlerine saldırı” iddiasıyla inceleme başlattığı Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, 4 yıl önce bir röportajda kullandığı sözler nedeniyle Cihangir’deki evinden gözaltına alındı. Dizinin diğer senaristi Melis Civelek'in de

MELİS CİVELEK KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN AYRILIYOR MU?

Sosyal medyada gelen tepkiler sonrası Melis Civelek, senaryoda değişiklik yapmak istemedi ve bu konuyu yapımcıya iletti. Geçen konuşmanın ardından Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısından açıklama geldi.

İddialara göre Melis Civelek senaryoda değişiklik yapmak istemiyor. Yapımcı ve senarist Melis Civelek ortak karara varamadı ve ayrılık kararı alındı. Böylece Kızılcık Şerbeti'nin ilk bölümünden itibaren senaristliği üstlenen Melis Civelek yapımdan ayrıldığı iddia edildi.

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YAPIMCISINDAN SENARYO AÇIKLAMASI

Kızılcık Şerbeti yapımcısından gelen eleştirilere yönelik, "Yapımcısı olduğumuz “Kızılcık Şerbeti” isimli dizi filmimize yönelik, kamuoyundan gelen tepkiler ve şikayetlere bağlı olarak RTÜK tarafından bir inceleme başlatıldığını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Öncelikle “Kızılcık Şerbeti” dizimizde üç sezondur olduğu gibi bu sezonda hiçbir surette aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim değerlerine karşı en ufak bir saldırı, küçümseme ve ya aşağılama söz konusu olmadığını, olamayacağını açık ve net olarak bildirmek isteriz. Bu noktada belirtmek isteriz ki tv dizileri sıradışı hikayeleri ve yaşantıları senaryolaştırır. Bu yüzden tv dizilerinde anlatılan hikayeler ve yaşantılar fazlasıyla abartılı olabilir. Ancak bunu yaparken başta aile kurumu olmak üzere Türk toplumunun değerlerine karşı olan hassasiyeti her zaman göz önünde bulundurmaktayız. Gold Prodüksiyon Yapımcılık A.Ş. ailesi olarak Aile kurumuna ve Türk toplumunun kadim örf, adet ve değerlerine karşı derin bir saygı duyduğumuzu belirtmek isteriz. Bundan sonra da Aile kurumu ve Türk toplumunun değerlerine karşı ciddiyetle, hassasiyetle yaklaşacağımızı aynı zamanda saygı ile karşılandığımız bu olumsuz eleştirileri giderecek niyet ve iradeyi göstereceğimizi belirtmek isteriz…" ifadesine yer verildi.

MELİS CİVELEK KİMDİR?

Senarist olan Melis Civelek, ilk olarak 2018 yılında Bir Umut Yeter dizisinin senaryosunu yazdı. Civelek daha sonra ise, Güllerin Savaşı, Yasak Elma, Sol Yanım ve Kızılcık Şerbeti gibi yapımlarda bulundu.