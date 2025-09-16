İntihar iddiasını yalanlamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan yoğun bakımda!

Sabah saatlerinde, Geniş Aile dizisindeki “Cevahir” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan’ın intihar girişiminde bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ekol TV’den Dilara Şahin’in haberine göre, Özkan’ın Beşiktaş’taki evinde ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu, yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı öne sürülmüştü.

İNTİHAR İDDİASINI YALANLAMIŞTI

İddiaların ardından kısa süre içinde bir gelişme daha yaşandı. Gazete Magazin’den Umut Ünver’e konuştuğu belirtilen Ufuk Özkan’ın, intihar haberlerini yalanladığı iddia edilmişti.

Ancak akşam saatlerinde Özkan’ın abisi Umut Özkan’dan çarpıcı bir paylaşım geldi. Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Abim yoğun bakımda. Dualarınız ve güzel temennilerinize ihtiyacımız var. Aramalara ve mesajlara dönemiyorum” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Öte yandan, Ufuk Özkan’ın kendi sosyal medya hesabından da bir basın açıklaması yayımlandı. Açıklamada, oyuncunun rahatsızlığı nedeniyle rutin olarak kullandığı ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı hastanede tutulduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.