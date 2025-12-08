Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Teknoloji
Teknoloji
Avatar
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Apple'da yaprak dökümü durmuyor: Kritik isimden ayrılık kararı

Apple son günlerde üst düzey yöneticileri Jeff Williams, John Giannandrea ve Alan Dye gibi kritik isimlerin peş peşe gelen veda kararlarıyla ciddi bir yönetim değişikliği sürecinden geçiyor. Son olarak şirketin donanım teknolojileri lideri Johny Srouji'nin de veda edeceği bildirildi.

Apple'da yaprak dökümü durmuyor: Kritik isimden ayrılık kararı
Murat Makas
08.12.2025
11:56
08.12.2025
11:57

'ın donanım teknolojilerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Johny Srouji'nin yakın gelecekte başka bir şirkete geçmek üzere devinden ayrılmayı "ciddi şekilde" düşündüğü iddia edildi.

Bloomberg'in haberine göre, ekim ayında ortaya çıkan raporlarda, Srouji’nin teknoloji devindeki geleceğini değerlendirdiği öne sürülmüştü. Henüz resmiyet kazanan bir durum olmasa da, deneyimli yöneticinin şirkette kariyerine devam etmeme eğiliminde olduğu belirtildi.

Apple'da yaprak dökümü durmuyor: Kritik isimden ayrılık kararı

APPLE'IN ÜST DÜZEY YÖNETİMDE AYRILIK RÜZGARLARI

Srouji'nin olası ayrılığı, şirketin üst yönetim kademesinde son dönemde yaşanan sarsıntılara bir yenisini daha ekleyecek.

Apple'da sular bir süredir durulmuyor. Temmuz ayında Operasyonlardan Sorumlu Başkan (COO) Jeff Williams emekliliğini duyurmuş ve söz konusu gelişme görev dağılımında bazı değişikliklere yol açmıştı.

Ancak asıl hareketlilik aralık ayında hız kazandı. Sadece son birkaç gün içinde şefi John Giannandrea görevden ayrılırken, politika lideri Lisa Jackson ve genel hukuk müşaviri Kate Adams emeklilik planlarını açıkladı. Ayrıca kullanıcı arayüzü tasarım lideri Alan Dye ise şirketi bırakarak Meta'ya geçiş yaptı.

Apple'da yaprak dökümü durmuyor: Kritik isimden ayrılık kararı

TIM COOK BELİRSİZLİKLE MÜCADELE EDİYOR

Teknoloji şirketleri yapay zekayı her geçen gün daha fazla benimserken, Apple bu alanda yerini sağlamlaştırmakta birtakım zorluklar yaşıyor.

Mevcut tabloda CEO Tim Cook, bir yandan şirket içindeki kan kaybını durdurmaya çalışırken, diğer yandan kendi ayrılığına dair ortaya atılan söylentilerin gölgesinde kalıyor. Önümüzdeki yıllarda Tim Cook'un da emekli olması ve yerine John Ternus'un geçmesi bekleniyor.

Apple, hipertansiyon bildirimleri özelliğini Türkiye'ye getiriyor
Rusya'dan Apple'a darbe! FaceTime uygulamasına erişim engeli
ETİKETLER
#Teknoloji
#apple
#yapay zeka
#Johny Srouji
#Ayrılış
#Üst Yönetim
#Teknoloji
