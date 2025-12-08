Apple'da yaprak dökümü durmuyor: Kritik isimden ayrılık kararı

Apple'ın donanım teknolojilerinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Johny Srouji'nin yakın gelecekte başka bir şirkete geçmek üzere teknoloji devinden ayrılmayı "ciddi şekilde" düşündüğü iddia edildi.

Bloomberg'in haberine göre, ekim ayında ortaya çıkan raporlarda, Srouji’nin teknoloji devindeki geleceğini değerlendirdiği öne sürülmüştü. Henüz resmiyet kazanan bir durum olmasa da, deneyimli yöneticinin şirkette kariyerine devam etmeme eğiliminde olduğu belirtildi.

APPLE'IN ÜST DÜZEY YÖNETİMDE AYRILIK RÜZGARLARI

Srouji'nin olası ayrılığı, şirketin üst yönetim kademesinde son dönemde yaşanan sarsıntılara bir yenisini daha ekleyecek.

Apple'da sular bir süredir durulmuyor. Temmuz ayında Operasyonlardan Sorumlu Başkan (COO) Jeff Williams emekliliğini duyurmuş ve söz konusu gelişme görev dağılımında bazı değişikliklere yol açmıştı.

Ancak asıl hareketlilik aralık ayında hız kazandı. Sadece son birkaç gün içinde yapay zeka şefi John Giannandrea görevden ayrılırken, politika lideri Lisa Jackson ve genel hukuk müşaviri Kate Adams emeklilik planlarını açıkladı. Ayrıca kullanıcı arayüzü tasarım lideri Alan Dye ise şirketi bırakarak Meta'ya geçiş yaptı.

TIM COOK BELİRSİZLİKLE MÜCADELE EDİYOR

Teknoloji şirketleri yapay zekayı her geçen gün daha fazla benimserken, Apple bu alanda yerini sağlamlaştırmakta birtakım zorluklar yaşıyor.

Mevcut tabloda CEO Tim Cook, bir yandan şirket içindeki kan kaybını durdurmaya çalışırken, diğer yandan kendi ayrılığına dair ortaya atılan söylentilerin gölgesinde kalıyor. Önümüzdeki yıllarda Tim Cook'un da emekli olması ve yerine John Ternus'un geçmesi bekleniyor.