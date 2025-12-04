Rusya'dan Apple'a darbe! FaceTime uygulamasına erişim engeli

Kremlin yönetimi popüler mesajlaşma ve arama uygulaması FaceTime'a yönelik harekete geçti. ABD'li teknoloji devi Apple'a ait olan video ve sesli arama servisi FaceTime'ın ülkede erişimine engel getirildi.

Rus basını, medya düzenleme kurumu Roskomnadzor'un kararı doğruladığını belirtti. Yetkililere göre, karar "güvenlik tehditleri" ve "FaceTime'ın yasadışı faaliyetlerde kullanılmasına" bağlı olarak alındı.

YASADIŞI FAALİYETLERDE KULLANILDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ

FaceTime'a yönelik alınan karar, Ağustos ayında Telegram ve WhatsApp uygulamalarının engellenmesinin ardından gelen son kısıtlama oldu.

Son aylarda, Rus kullanıcılar sesli ve görüntülü iletişim için alternatif arayışına girmişti.