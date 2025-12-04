Mehmet Türkmen Galatasaray karnesi, daha önce yönettiği maçlar! Galatasaray Samsunspor maçının hakemi oldu

Trendyol Süper Lig, 15. haftasıyla birlikte devam ediyor. Haftanın açılış maçında lider Galatasaray ile 5. sırada yer alan Samsunspor karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın hakem kadrosu açıklandı. İki takım için de kritik olan mücadeleyi Mehmet Türkmen yönetecek. Yardımcı hakem olarak ise mücadelede İbrahim Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta yer alacak. Karşılaşmanınn dördüncü hakeminin ise Direnç Tosunluoğlu olacağı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyurunun ardından Mehmet Türkmen'in Galatasaray karnesi, daha önce yönettiği maçlar gündem oldu.

MEHMET TÜRKMEN GALATASARAY KARNESİ

Mehmet Türkmen kariyeri boyunca Galatasaray'ın 3 maçında görev aldı. Sarı-kırmızılılar bu 3 maçta da galibiyet ile sahadan ayrıldı. Mehmet Türkmen bu karşılaşmalarda Galatasaray'a 3, rakiplerine ise toplam 4 sarı kart gösterdi. Mehmet Türkemn'in yönettiği maçlarda Galatasaray 1 penaltı atışı kullandı.

MEHMET TÜRKMEN'İN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

Mehmet Türkmen'in yönettiği Galatasaray maçlarının tarihleri ve skorları şöyle: