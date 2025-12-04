Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Mehmet Türkmen Galatasaray karnesi, daha önce yönettiği maçlar! Galatasaray Samsunspor maçının hakemi oldu

TFF tarafından Trendyol Süper Lig'in 15. haftasının hakemleri açıklandı. Hakemlerin açıklanmasının ardından Galatasaray - Samsunspor maçının hakeminin kim olduğu netlik kazandı. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Taraftarlar tarafından Mehmet Türkmen Galatasaray karnesi, daha önce yönettiği maçlar merak edilmeye başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mehmet Türkmen Galatasaray karnesi, daha önce yönettiği maçlar! Galatasaray Samsunspor maçının hakemi oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 14:15
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 14:15

, 15. haftasıyla birlikte devam ediyor. Haftanın açılış maçında lider ile 5. sırada yer alan karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmanın kadrosu açıklandı. İki takım için de kritik olan mücadeleyi yönetecek. Yardımcı hakem olarak ise mücadelede İbrahim Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta yer alacak. Karşılaşmanınn dördüncü hakeminin ise Direnç Tosunluoğlu olacağı duyuruldu.

(TFF) tarafından yapılan duyurunun ardından Mehmet Türkmen'in Galatasaray karnesi, daha önce yönettiği maçlar gündem oldu.

Mehmet Türkmen Galatasaray karnesi, daha önce yönettiği maçlar! Galatasaray Samsunspor maçının hakemi oldu

MEHMET TÜRKMEN GALATASARAY KARNESİ

Mehmet Türkmen kariyeri boyunca Galatasaray'ın 3 maçında görev aldı. Sarı-kırmızılılar bu 3 maçta da galibiyet ile sahadan ayrıldı. Mehmet Türkmen bu karşılaşmalarda Galatasaray'a 3, rakiplerine ise toplam 4 sarı kart gösterdi. Mehmet Türkemn'in yönettiği maçlarda Galatasaray 1 penaltı atışı kullandı.

Mehmet Türkmen Galatasaray karnesi, daha önce yönettiği maçlar! Galatasaray Samsunspor maçının hakemi oldu

MEHMET TÜRKMEN'İN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

Mehmet Türkmen'in yönettiği Galatasaray maçlarının tarihleri ve skorları şöyle:

  • 18.04.2025 | Galatasaray 2:0 Bodrum FK
  • 22.12.2024 | Kayserispor 1:5 Galatasaray
  • 06.10.2024 | Galatasaray 1:0 Alanyaspor
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#trendyol süper lig
#türkiye futbol federasyonu
#hakem
#samsunspor
#mehmet türkmen
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.