Yasemin Ergene'den kas şov! Kendini spor salonuna kapattı

İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini bitirdikten sonra adeta bambaşka bir döneme giren Yasemin Ergene, yeni hayatıyla gündemden düşmüyor. Ayrılık sonrası kendine yeni bir rota çizen Ergene, hem yaşantısındaki değişim hem de sosyal medyadaki aktif paylaşımlarıyla sık sık magazin basınının radarına giriyor.

YASEMİN ERGENE'DEN KAS ŞOV

İş insanı İzzet Özilhan'la 14 yıllık evliliğini sonlandırdıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren oyuncu Yasemin Ergene, sosyal medyadaki son paylaşımıyla ortalığı karıştırdı.

Ergene, son paylaşımıyla yine sosyal medyayı salladı. Spor yaptığı anları paylaşan Ergene, fotoğrafına "Bağdaş kurarak daha rahat" notunu düştü. Yasemin Ergene'nin kaslı kolları da dikkat çekti.

YASEMİN ERGENE'NİN AYLIK KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Yasemin Ergene, sosyal medyada yaptığı işbirlikleriyle milyonlar kazanıyor.

Sosyal medyada 1,6 milyon takipçiye sahip Yasemin Ergene'nin aynı takipçiye sahip diğer fenomenler gibi her reklam paylaşımından 400 bin ile 800 bin TL arasında ücret aldığı iddia edildi. Ortalama 600 bin TL üzerinden bir hesap yapıldığında, Ergene'nin sadece son dönemdeki 15 reklam postundan yaklaşık 9 milyon TL kazandığı ortaya çıktı.