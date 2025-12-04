Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Okullar 4 gün mü olacak? Okulların haftada 3 gün tatil olacağı iddia edildi

Son dönemlerde sosyal medya platformlarında okulların 4 güne düşürüleceğine dair iddilar ortaya atılmaya başlandı. İddiaların ardından öğrenciler ve aileler tarafından okullar 4 gün mü olacak, 3 gün tatil mi olacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Okullar 4 gün mü olacak? Okulların haftada 3 gün tatil olacağı iddia edildi
Ülkemizde ilkokul, ortaokul ve liselerde haftanın 5 günü eğitim veriliyor. Hafta sonları ise ilkokul, ortaokul ve liselerde 2 gün boyunca tatil yapılıyor.

Sosyal medyada gündeme gelen iddialara göre okullar 4 güne düşürülecek. Öğrenciler ve veliler tarafından iddiaların ardından okullar 4 gün mü olacak, 3 gün tatil mi sorularının cevapları merak ediliyor.

Okullar 4 gün mü olacak? Okulların haftada 3 gün tatil olacağı iddia edildi

OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK?

Okulların 4 gün olacağına dair sosyal medyada ortaya atılan iddiaların herhangi bir gerçekliği bulunmuyor.

(MEB) tarafından okulların 4 gün olarak uygulanmasına yönelik herhangi bir çalışmanın bulunduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Bu kapsamda sosyal medyada ortaya atılan iddialar tamamen asılsızdır.

Okullar 4 gün mü olacak? Okulların haftada 3 gün tatil olacağı iddia edildi

OKULLAR 3 GÜN TATİL Mİ OLACAK?

Türkiye'de okulların haftada 3 gün tatil olmasına yönelik MEB tarafından yürütülen bir çalışma bulunmuyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde haftada 5 gün eğitim-öğretim ve 2 gün tatil sistemi uygulanmaya devam edecek.

Avrupa'da bazı ülkelerde 4 gün okul, 3 gün tatil uygulaması ile ilgili çalışmalar yapılıyor. İngiltere'de geçtiğimiz yıllarda okulların 4 gün olmasına dair dilekçe ve imza toplandı. Ancak İngiltere Hükümeti tarafından bu dilekçeler kabul edilmedi ve böyle bir planın olmadığı belirtildi.

Okullar 4 gün mü olacak? Okulların haftada 3 gün tatil olacağı iddia edildi

Danimarka'da bazı pilot okullarda haftada 4 gün eğitim verilirken, 3 gün tatil uygulanıyor. Ancak öğrencilerin yaptıkları bu ek tatil, yaz tatillerinden düşülüyor. Bu uygulama ülke genelindeki bütün okullarda bulunmuyor. Danimarka genelinde okullarda aynı ülkemizde olduğu gibi haftada 5 gün eğitim, 2 gün tatil sistemi uygulanıyor.

