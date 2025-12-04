ABD'de bir benzin istasyonunda silahlı çatışma! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Nebraska eyaletinde yer alan Omaha şehrinde bir benzin istasyonunun market bölümünde çatışma çıktı. Polis Şefi Todd Schmaderer, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı doğrularken 61 yaşındaki bir erkeğinde göğsünden vurulduğunu bildirdi.

Schmaderer, polisin, olay yerindeki şüphelinin aracının plakasını alarak benzin istasyonuna kadar takibi sürdürdüklerini belirtti.

İstasyona gelen şüphelinin tuvalete girdiğini dile getiren Schmaderer, daha fazla polisin istasyona intikal etmesiyle şüpheliye tuvaletten çıkması talimatı verildiğini aktardı.

"ÇOK TEHLİKELİ BİR GÜN"

Schmaderer, şüphelinin tuvaletten silahıyla ateş etmesi sonucu çıkan çatışmada 3 polisin yaralandığını ve şüphelinin öldürüldüğünü kaydederek, "Bugün, şüpheli ve Omaha şehri için çok tehlikeli bir gün." ifadelerine yer verdi.

Omaha Polis Departmanı, saldırıya yönelik soruşturma başlattı.

Nebraska Public Media'nın haberinde, yaralanan polislerin hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.