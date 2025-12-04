Menü Kapat
14°
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Büyükçekmece Adliyesi’nde 154 milyon liralık vurgun! Savcılık düğmeye bastı

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosundan tam 154 milyonluk altın ve gümüş çalarak ailesiyle birlikte İngiltere'ye kaçan Erdal Timurtaş ile ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş bir hamle geldi. Savcılık, Adalet Bakanlığı'na kırmızı bülten çıkarılması talep edildi.

Büyükçekmece Adliyesi’nde görevli zimmet memuru Erdal Timurtaş, merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık operasyonunda ele geçirilen ziynet eşyaları çalarak İngiltere'ye kaçtı. Ailesiyle birlikte 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altını alıp kayıplara karışan Erdal Timurtaş için Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı.

Büyükçekmece Adliyesi’nde 154 milyon liralık vurgun! Savcılık düğmeye bastı

ATTIĞI MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla zimmet görevlileri Erdal T. ve diğer şüpheli Kemal D. hakkında yakalama kararı verilmiş, yapılan araştırmada zimmet memuru Erdal T.’nin 19 Kasım 2025 tarihi saat 08.22 sıralarında ailesiyle birlikte İngiltere’ye kaçtığı tespit edilmişti. Diğer şüpheli Kemal D. ise bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alınmıştı. Öte yandan şüpheli Erdal T.’nin Whatsapp uygulamasında arkadaşlarına, "Ben malları sattım, Allah çarşınıza pazar versin" diye yazdığı öğrenilmişti.

Büyükçekmece Adliyesi’nde 154 milyon liralık vurgun! Savcılık düğmeye bastı

2021 YILINDAN BERİ ADLİYEDE ÇALIŞIYORDU

Öte yandan, yaşanan çarpıcı olaya ilişkin soruşturma Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülüyor. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Erdal T.’nin, hizmetli kadrosunda çalıştığı, kendisinde adli emanet kasasının anahtarının bulunmadığı, yalnızca odanın anahtarının bulunduğu öğrenilmişti. Ayrıca, gözaltına alınan bir diğer şüpheli Kemal D.’nin ise 2021 yılından beri adliyede memur olarak çalıştığı, hem adli emanet kasasını, hem de adli emanet odasının anahtarının kendisinde olduğu, Erdal T.’nin ise 2022 yılında çalışmaya başladığı ortaya çıkmıştı.

2 AY ÖNCE OLUMSUZLUK TESPİT EDİLMEMİŞ

Edinilen bilgiye göre, adli emanet kapısının çift anahtar sistemi ile çalışan çelik kapı olduğu, bu kasaların iki ayda bir denetlendiği, en son denetimin ise iki ay önce yapıldığı, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bilgisine ulaşılmıştı. Yaşanan olayın ise büroda rutin denetim yapıldığı sırada, denetimi gerçekleştiren Cumhuriyet Savcısı tarafından fark edildiği öğrenilmişti.

Büyükçekmece Adliyesi’nde 154 milyon liralık vurgun! Savcılık düğmeye bastı

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLMİŞ

Öte yandan, Erdal T.’nin, çaldığı altınların İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık soruşturması çerçevesinde, gözaltına alınan 113 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ele geçirilen ziynetler olduğu da ortaya çıkmıştı.

KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürerken, şahsın olayı gerçekleştirirken bağlantı kurabileceği kişiler tek tek araştırılıyor. Soruşturma derinleştirirken, İngiltere'ye kaçan şüpheli Erdal T. İle eşi Esma T. hakkında da, Adalet Bakanlığı'na çıkarılası yönünde ihbarda bulunulduğu öğrenildi. Ayrıca, gözaltına alınan bir diğer şüpheli Kemal D.'nin de ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

