Meydan savaşı gibi kavga! Sopa, kürek ve av tüfeğiyle birbirlerine saldırdılar

Konya'da bir iş yerine gelen çoğu çocuk yaştakilerden oluşan grubun, iş yeri sahibi iki kardeş ile sopa, kürek ve tüfekle meydan savaşını andıran kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. İddiaya göre, çocuğunun anlattıklarının ardından babası yanına çocukları ve başka kişileri alıp, Ferhat ve Sami Karaman kardeşlerin sanayide bulunan iş yerine geldi. İş yerine gelen grup ile kardeşler arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İş yerine gelen grup, Ferhat Karaman ve Sami Karaman'a bıçak, sopa ve kürekle saldırdı. İki kardeş burada bacaklarından bıçaklanarak yaralanmasının ardından darp edildi. Kavga sırasında Ç.B. isimli bir kişi ise pompalı tüfekle havaya ateş açarak 2 kardeşi tehdit etti. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.