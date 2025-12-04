Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

'Çok kitap okuduğum için Alzheimer oldum' dediği videosu tepki çekmişti! Gerçek bambaşka çıktı

Sosyal medyada 'Kitap okumak cahilliktir' diyerek paylaşım yapan adamın ünlü olmak için skeç çektiği ortaya çıktı. Sahaf olduğu öğrenilen Fırat Ergenekon videoya gelen yorumların ardından bir açıklama videosu yayınladı.

Sosyal medya hesabında ‘ okumak cahilliktir' notuyla paylaşım yapan sahaf Fırat Ergenekon'un videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi. Ergenekon'un söylediklerinin aslında bir skeç olduğu öğrenildi. Ankara'da bir sahaf dükkanı işleten Ergenekon, videoya gelen yorumların ardından bir de cevap videosu yayınladı.

'Çok kitap okuduğum için Alzheimer oldum' dediği videosu tepki çekmişti! Gerçek bambaşka çıktı

"MEHMET AKİF İNAN'IN ÖĞRENCİSİYİM"

Ergenekon, "7 güzel adam"dan biri olan Mehmet Akif İnan'ın öğrencisi olduğunu, yıllarca öğretmenlik yaptıktan sonra sahaf dükkanı açtığını ifade etti. Ergenekon, "7 yıldır video çekiyorum. Bir ara çok para kazandım. O kadar çok izlendim ki, milyonlar izledi. Fakat yapay zeka sayesinde müzikten telif yedim. O yüzden şu an para alamıyorum. Mühim olan para almak değil, ünlü olmak. Şu anda beni Türkiye'de tanımayan yok. Sabahtan beri telefonlarım kilitlendi. Öğretmen arkadaşlarım ve öğrencilerim beni kutluyor" diye konuştu.

'Çok kitap okuduğum için Alzheimer oldum' dediği videosu tepki çekmişti! Gerçek bambaşka çıktı

"BENİM HEMEN HEMEN OKUMADIĞIM KİTAP YOK"

Okumanın toplum için yararlı olduğunu dile getiren Ergenekon, "Benim hemen hemen okumadığım kitap yok. Özellikle şiir üzerine ben Türkiye'de bir numarayım. Parapsikoloji üzerine bir numarayım. Dükkanım her gün müşterilerle dolar ve kaliteli insanlardır hepsi. Beni ve dükkanımı bilen bilir. 6-7 bin kitap okumuşumdur. Babam Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın asker arkadaşı. Arif Nihat Asya'nın kızının adı Fırat olduğu için benim adımı da Fırat koymuş. Babadan geliyor" ifadelerini kullandı.

'Çok kitap okuduğum için Alzheimer oldum' dediği videosu tepki çekmişti! Gerçek bambaşka çıktı

"BEN HEP HOCALARIMLA VE ÖĞRENCİLERİMLE YARIŞTIM"

Tüm branşlarda ve eğitim seviyelerindeki öğretmenlerinin kaliteli eğitimciler olduğunu aktaran Ergenekon, "Öğretmenlerim bana yol gösterdiler. Hani derler ya ‘Babamdan ileri, doğacak çocuğumdan geri olmalıyım' diye. Ben hep hocalarımla ve öğrencilerimle yarıştım. Hiç yeter demedim, devamlı çalıştım. Bana başarı yetmez, başarılar lazım" dedi.

'Çok kitap okuduğum için Alzheimer oldum' dediği videosu tepki çekmişti! Gerçek bambaşka çıktı
