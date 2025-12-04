Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Hayat hikayesi dünyayı etkiledi! Bir video ile 1 milyon dolar toplandı

ABD'de yaşayan 88 yaşındaki bir ordu gazisi olan Ed Bambas, 13 yıldır emekli maaşını kaybetmesi sebebiyle geçimini sağlayabilmek için haftada 40 saat kasiyerlik yapıyordu. Avustralyalı bir sosyal medya fenomeninin paylaştığı videoda yaşadığı zorlukları anlatan Bambas için dünya harekete geçti. Başlatılan bağış kampanyası ile Bambas için kısa sürede 1 milyon 500 bin dolar toplandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.12.2025
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
04.12.2025
saat ikonu 11:37

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan bir markette çalışan 88 yaşındaki ordu gazisi Ed Bambas, geçimini sağlayabilmek için haftanın beş günü kasiyerlik yaptığını açıkladı. Bu açıklama sosyal medyada gündem oldu.

Bambas'ın hakiyesi, binlerce kişinin devreye girerek onun rahat bir emekli hayatı yaşabilmesi için 1 milyon doların üzerinde bağış toplanmasını sağladı.

Bambas, Meijer adlı süpermarkette tam zamanlı olarak haftada 40 saat çalışmak zorunda. Bunun nedeni ise 13 yıl önce emekli maaşını kaybetmiş olması.

Hayat hikayesi dünyayı etkiledi! Bir video ile 1 milyon dolar toplandı

HAYAT HİKAYESİNİ ANLATTIĞI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Avustralyalı influencer Samuel Weidenhofer'ın sosyal medyada paylaştığı videoda konuşan adam, hayat hikayesini anlattı.

Maaşını kaybettikten sonra tıbbi masrafları ödeyebilmek için evini ve sahip olduğu her şeyi satmak zorunda kaldı. 50 yıllık eşi Joan, “hayal ettiği emekliliği yaşamadan” yedi yıl önce hayatını kaybetti.

Bambas, “Eşim öldükten sonra evi ve diğer faturaları karşılayacak gelirim kalmamıştı. Bana sekiz saat ayakta durabilecek kadar güçlü bir beden verdiği için Tanrı’ya şükrediyorum.” diye konuştu.

Hayat hikayesi dünyayı etkiledi! Bir video ile 1 milyon dolar toplandı

KAMPANYA KISA SÜREDE 1 MİLYON DOLARI GEÇTİ

Weidenhofer, Bambas’a önce 400 dolarlık bir bahşiş bıraktı, ardından onun için internette bir bağış kampanyası yürütmeye başladı. Kampanya kısa sürede 1 milyon 500 bin doların üzerine çıktı.

Şarkıcılar Charlie Puth ve Russell Dickerson da videoya tepki verip bağış yaptıklarını açıkladı. İki şarkıcı da, “Bu videonun yayılması için yorum yapıyorum. Ben de bağış yaptım.” dedi.

Hayat hikayesi dünyayı etkiledi! Bir video ile 1 milyon dolar toplandı

ONUN İÇİN YAPILAN HİÇBİR ŞEYDEN HABERİ YOK

Fenomen, toplanan para için güvenli bir banka hesabı veya bir vakıf oluşturulduktan sonra birkaç gün içinde Bambas’a sürpriz bir şekilde açıklama yapacağını söyledi.

Video TikTok’ta 5 milyon kez izlendi, Instagram’da 613 binden fazla beğeni aldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Almanya’ya piyango vurdu: İşler kötü giderken hazine buldular
Kazandığı yarışmalar sayesinde zengin oldu: Formülü anlattı, ritüelleri şaşırttı
ETİKETLER
#sosyal medya
#emeklilik
#yaşlı
#hayran
#Ed Bambas
#Bağış Kampanyası
#Iyi Haberler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.