Hayat hikayesi dünyayı etkiledi! Bir video ile 1 milyon dolar toplandı

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan bir markette çalışan 88 yaşındaki ordu gazisi Ed Bambas, geçimini sağlayabilmek için haftanın beş günü kasiyerlik yaptığını açıkladı. Bu açıklama sosyal medyada gündem oldu.

Bambas'ın hakiyesi, binlerce kişinin devreye girerek onun rahat bir emekli hayatı yaşabilmesi için 1 milyon doların üzerinde bağış toplanmasını sağladı.

Bambas, Meijer adlı süpermarkette tam zamanlı olarak haftada 40 saat çalışmak zorunda. Bunun nedeni ise 13 yıl önce emekli maaşını kaybetmiş olması.

HAYAT HİKAYESİNİ ANLATTIĞI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Avustralyalı influencer Samuel Weidenhofer'ın sosyal medyada paylaştığı videoda konuşan yaşlı adam, hayat hikayesini anlattı.

Maaşını kaybettikten sonra tıbbi masrafları ödeyebilmek için evini ve sahip olduğu her şeyi satmak zorunda kaldı. 50 yıllık eşi Joan, “hayal ettiği emekliliği yaşamadan” yedi yıl önce hayatını kaybetti.

Bambas, “Eşim öldükten sonra evi ve diğer faturaları karşılayacak gelirim kalmamıştı. Bana sekiz saat ayakta durabilecek kadar güçlü bir beden verdiği için Tanrı’ya şükrediyorum.” diye konuştu.

KAMPANYA KISA SÜREDE 1 MİLYON DOLARI GEÇTİ

Weidenhofer, Bambas’a önce 400 dolarlık bir bahşiş bıraktı, ardından onun için internette bir bağış kampanyası yürütmeye başladı. Kampanya kısa sürede 1 milyon 500 bin doların üzerine çıktı.

Şarkıcılar Charlie Puth ve Russell Dickerson da videoya tepki verip bağış yaptıklarını açıkladı. İki şarkıcı da, “Bu videonun yayılması için yorum yapıyorum. Ben de bağış yaptım.” dedi.

ONUN İÇİN YAPILAN HİÇBİR ŞEYDEN HABERİ YOK

Fenomen, toplanan para için güvenli bir banka hesabı veya bir vakıf oluşturulduktan sonra birkaç gün içinde Bambas’a sürpriz bir şekilde açıklama yapacağını söyledi.

Video TikTok’ta 5 milyon kez izlendi, Instagram’da 613 binden fazla beğeni aldı.